Scarpine Shone: sneakers che passione!

La galassia di (mini) sneaker per bimbi firmate Shone si arricchisce di nuovi modelli. Ginniche e super cool, grazie alla maxi suola super colorata, garantiscono massima ammortizzazione e leggerezza.

Comode e facili da indossare grazie ai lacci elastici, le scarpe da ginnastica Shone sono dotate di speciali solette memory foam e di suole sportive, leggere e robuste. Sono praticamente indistruttibili, fashion e… super convenienti!

E da oggi ancora di più: Shone è il primo brand a lanciare in Italia la formula dell’abbonamento per calzature da bambini.

I bimbi, si sa, crescono in fretta e il turn over nella scarpiera è inarrestabile ma ciò non deve necessariamente significare la rinuncia a calzature di qualità, comode e adatte al loro corretto sviluppo.

Grazie alla VIP card valida 12 mesi e acquistabile direttamente dal sito del brand al costo di 29,90 euro, si entra a far parte della community Shone per avere la possibilità di scegliere per un anno intero tutti i modelli a catalogo al prezzo speciale di 9.90 Euro, con una percentuale di sconto che arriva fino al 75% per ogni acquisto.

E se i bambini cambiano numero nel corso dell’anno? Nessun problema! Sul sito è presente una spiegazione di come scoprire la taglia esatta a partire da un pdf, scaricabile gratuitamente, sul quale sono presenti la forma del piedino e la micrometrica. Uno strumento utile per i genitori, un gioco divertente per i più piccoli.