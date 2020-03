Scorpion Sports EXO S1, non un semplice casco JET

EXO S1 è stato progettato da Scorpion Sports per offrire caratteristiche funzionali e protettive di livello superiore a coloro che desiderano non soltanto un semplice casco JET, ma un prodotto capace di distinguersi per design, leggerezza, comfort e l’ampio angolo di visuale offerto dalla sua apertura.

La visiera è molto estesa in lunghezza così da offrire una perfetta protezione aerodinamica. Il visierino interno parasole Speedview® protegge gli occhi dall’eccessiva luce solare, da piccoli oggetti e dal pulviscolo. Gli interni, realizzati in morbida schiuma 3D, sono rivestiti del tessuto KwikWickIII® e sono completamente estraibili e lavabili, oltreché estremamente confortevoli in qualunque stagione dell’anno.

Nonostante si tratti di un casco Jet, tipologia di prodotto talvolta meno attenta a questo aspetto, in Scorpion Sports si è prestato particolare attenzione all’aerazione interna che nella parte superiore prevede il sistema di canali “Aero-Tuned” mentre l’ampia e lunga visiera, abbinata a forme studiate in galleria del vento, garantisce un deflusso dell’aria assai “pulito” nella parte inferiore.

Caratteristiche in breve:

Calotta in Ultra-TCT™, materiale leggerissimo in grado di offrire una protezione di livello superiore. In caso di impatto, garantisce un notevole assorbimento dell’energia grazie alla sua capacità di deformarsi progressivamente.

Sistema di aerazione “Aero-Tuned” per una ventilazione della parte alta della testa incredibilmente efficace.

Interni estraibili e lavabili in morbida schiuma 3D rivestita del tessuto anallergico e antimicrobico KwikwickIII®. Estremamente efficace, oltreché dolce e gradevole al tatto, il tessuto di rivestimento interno KwickWickIII® offre il massimo della traspirazione e del comfort mantenendo la testa e il volto freschi e asciutti in ogni condizione.

Sistema di cuscini interni KwikFit™ che consente di mettere e togliere agilmente i modelli di occhiali più usati

Sistema di sostituzione della visiera Ellip-Tec™. La visiera può essere sostituita in poche facili mosse senza l’utilizzo di utensili

Visiera solare interna retrattile Speedview® per dare il massimo comfort e la massima visibilità con sistema di azionamento estremamente facile e intuitivo. Rende la guida più sicura quando la luce penetra troppo violentemente all’interno del casco.

Predisposto per il Pinlock 100% Max Vision 3D

Predisposto per ospitare altoparlanti

Cinturino micrometrico (a sgancio rapido) per una calzata perfetta e sempre affidabile

6 taglie disponibili: XS-S-M-L-XL-XXL

3 calotte disponibili per le seguenti misure: XS/S (1° calotta) – M-L (2° calotta) – XL/XXL (3° calotta)

Peso 1250 grammi in taglia M (+/- 50 gr)

Garanzia: 5 anni

