Scuola e tecnologia: necessaria una strategia “agile”

Con la riapertura degli istituti scolastici, le lezioni sono riprese normalmente. Tuttavia, quest’anno più che mai, la situazione ha evidenziato come le scuole necessitino di dispositivi mobili, capaci e leggeri, in grado di supportare in modo flessibile gli studenti sia in aula che a casa. Si tratta di una sfida, poiché i budget per le scuole sono sempre più ridotti, ma secondo dynabook si stanno affermando tre tendenze in grado di cambiare in meglio la situazione.

L’adozione del BYOD

Il BYOD (Bring Your Own Device), vale a dire la politica di lasciare che il personale utilizzi i propri dispositivi personali al lavoro, non ha avuto l’ampia adozione che ci si attendeva in ambito business. Nelle scuole, invece, risulta sempre più popolare, poiché consente agli studenti di accedere alla tecnologia più avanzata, senza che gli istituti debbano sostenerne la spesa. Di solito, i genitori degli studenti si occupano dell’acquisto di un dispositivo nel momento in cui i figli iniziano la scuola secondaria. Data la situazione attuale, tuttavia, e in particolare durante il lockdown e in caso di chiusura degli istituti fisici, il governo si è attivato per fornire computer portatili e tablet per sostenere i bambini e le famiglie nell‘accesso alla didattica a distanza.

L’investimento su dispositivi di qualità

In passato, le scuole aggiornavano la propria dotazione informatica ogni 2-3 anni, acquistando i dispositivi più economici per contenere l’investimento iniziale. Anche se questo approccio può essere invitante per le scuole che hanno a disposizione budget sempre più ristretti, spesso può portare a un aumento del costo totale di proprietà (TCO) perché i dispositivi non sono affidabili e comportano costi di gestione delle prestazioni eccessivi.Per questo motivo, un numero sempre maggiore di scuole sta adottando progressivamente una strategia di acquisto di dispositivi di migliore qualità, più affidabili e capaci, che possono quindi essere sostituiti ogni 4-5 anni. Il minore tasso di rotazione dei device e la loro maggiore affidabilità determinano anche vantaggi dal punto di vista dell’ecosostenibilità oltre che di convenienza economica.

L’affidamento al cloud

Si prevede che il cloud computing rivoluzionerà lo scenario: entro i prossimi 18 mesi è molto probabile che la strategia cloud-first già ampiamente adottata dalle aziende, inizierà a essere sfruttata anche nel campo dell’istruzione e un numero sempre maggiore di carichi di lavoro sarà delegato ai provider di servizi cloud. Con la riduzione della domanda di hardware locale, anche la richiesta di dispositivi costosi e specializzati diminuirà, i display e la tecnologia di rete saranno considerati prioritari e i processori di fascia bassa saranno sufficienti per rispondere alle esigenze delle scuole.

“Il passaggio da dispositivi entry-level a dispositivi di fascia alta e viceversa dimostra che le scuole hanno bisogno di strategie IT agili se vogliono allocare i loro budget in modo efficace”, ha commentato Massimo Arioli, Business Unit Director Italy di Dynabook Europe GmbH. “La scelta di un partner tecnologico in grado di rispondere a esigenze strategiche in continuo cambiamento aiuta la Scuola a rimanere al passo con i tempi e garantisce investimenti intelligenti, sia ora che in previsione del futuro.”