Seasonproof C e Snowproof C: due nuovi pneumatici Nokian per i veicoli commerciali

Due da Nokian Tyres, produttore scandinavo di pneumatici premium, che lancia i nuovi pneumatici dedicati ai veicoli commerciali: il quattro stagioni Seasonproof C e l’invernale Snowproof C.

Nokian Seasonproof C

Sviluppato per un uso impegnativo e versatile, il Nokian Seasonproof C offre maneggevolezza e stabilità precise, eccellente chilometraggio e una maggiore durata. L’esperienza di Nokian Tyres nella sicurezza invernale e le eccellenti prestazioni in

condizioni di guida variabili possono essere viste e sentite nel nuovo prodotto osservando il concept Season Sense. Questo concept è fatto apposta per l’uso in tutte le stagioni per garantire una guida sicura nei giorni di pioggia e su strade fangose, ma anche confortevole e precisa sulle strade asciutte durante il caldo estivo.

Il concept Season Sense consiste in caratteristiche innovative che combinano il design del battistrada, la struttura e la mescola di gomma dello pneumatico. Il battistrada multifunzionale direzionale a forma di V con area centrale rigida è fatto su misura per offrire sicurezza e comfort tutto l’anno. La nuova mescola del battistrada per tutte le stagioni offre un’aderenza sul bagnato, un chilometraggio e un’efficienza del carburante impressionanti. La robusta struttura con tecnologia brevettata Aramid Sidewall di Nokian Tyres offre una durata unica e una maggiore resistenza

all’usura.

Arriverà sul mercato nell’autunno 2021 e proporrà diverse misure, da 14 a 17 pollici, con classificazioni di velocità R (170 km/h), S (180 km/h), T (190 km/h) e H (210 km/h).

Nokian Snowproof C

L’altra novità, sempre per i veicoli commerciali, è rappresentata dal nuovo Nokian Snowproof C, uno pneumatico invernale sicuro e affidabile, appositamente sviluppato per uso professionale ed intenso.

Il nuovo Nokian Snowproof C offre sicurezza, resistenza e guida senza sforzo giorno dopo giorno. Il concept Alpine Sense Grip utilizzato nel Nokian Snowproof C conferisce una combinazione eccezionale di aderenza su strade innevate, fangose ​​e bagnate, offrendo un’esperienza di guida prevedibile ed equilibrata. Questo concept presenta caratteristiche innovative che combinano design del battistrada, mescola di gomma e struttura. Il disegno del battistrada ottimizzato per l’inverno con lamellatura aggressiva e personalizzata e lamelle multiple offre aderenza e sicurezza nelle diverse condizioni invernali e rende l’handling equilibrato e facile da controllare anche con carichi pesanti.

I canali per fango e acqua al centro del battistrada sono progettati per massimizzare la resistenza allo slushplaning e all’aquaplaning. Questi canali immagazzinano acqua e fango tra pneumatico e strada e spingono il flusso lontano dallo pneumatico. L’aderenza extra per le strade innevate viene fornita dagli Snow Claws, che sono posizionati tra i tasselli del battistrada e forniscono aderenza equilibrata su ghiaccio e neve, in particolare durante la frenata e l’accelerazione.

Anche il nuovo Nokian Snowproof C, che sarà disponibile a partire dall’autunno 2021, debutta sul mercato con una gamma di prodotti che include misure per uso professionale e non, con una selezione di 27 prodotti da 14 a 17 pollici, con indici di velocità di R (170 km / h), T (190 km / h) e H (210 km / h).