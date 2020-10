Seat Leon: ecco la versione ibrida plug-in

Seat ha annunciato l’arrivo sul mercato della versione ibrida plug-in della Leon. Contestualmente, debutta pure la nuova motorizzazione 1.0 eTSI con tecnologia Mild Hybrid. Riflettori puntati sulla Leon 1.4 e-Hybrid dotata di un powertrain caratterizzato dalla presenza di un motore a benzina turbo di 1.4 litri di cilindrata (150 CV/110 kW) abbinato ad un motore elettrico (115 CV/85 kW). Combinati, sviluppano una potenza complessiva di 204 CV (150 kW) con 350 Nm di coppia. La trasmissione è affidata ad un cambio DSG a 7 rapporti.

Il motore elettrico è situato tra il motore a combustione e la scatola del cambio ed ottiene l’energia dal pacco batterie con otto moduli da 12 celle ciascuno, collocati davanti all’asse posteriore. La ricarica è possibile tramite un cavo di tipo mode2 con presa Schuko, di serie, che garantisce una ricarica completa in meno di sei ore, e un cavo di ricarica mode3 con connettore Mennekes (disponibile a richiesta), che abbatte i tempi di ricarica fino a 3,5 ore circa.

La nuova Leon Plug-in in è dotata di un dispositivo e-Sound, cioè di un sistema di sicurezza che avverte i pedoni della prossimità del veicolo quando circola in modalità 100% elettrica. Il sistema di infotainment della vettura integra alcune funzionalità che permettono all’utente di conoscere e gestire lo stato del sistema ibrido, modificare le condizioni di guida e avere informazioni per ottenere un maggiore risparmio di carburante. Inoltre, è possibile configurare la modalità di guida secondo le modalità e-Mode (che offre una guida esclusivamente elettrica), Hybrid (che prevede la selezione automatica della tipologia di propulsione da utilizzare, in base alle condizioni di guida in ogni momento) e la modalità di Riserva dello stato di carica (che mette in funzione solamente il motore a combustione, permettendo al conducente di avere a disposizione la massima autonomia in modalità totalmente elettrica al raggiungimento di zone a zero emissioni).

Anche il Seat Virtual Cockpit della Leon brida plug-in è predisposto con icone e messaggi aggiuntivi finalizzati a gestire la modalità della trazione ibrida, così come Seat CONNECT, che ha funzionalità dedicate tra cui spicca l’e-manager che offre la possibilità di gestire il processo di ricarica comodamente dallo smartphone.

L’offerta della Leon si amplia poi con il nuovo motore ibrido mild-hybrid 1.0 eTsi 110 Cv Dsg, disponibile per la versione hatchback che, come per il 1.5 eTsi, abbina il propulsore a combustione a un alternatore che funziona anche da starter e una batteria agli ioni di litio a 48V.

La nuova Leon ibrida plug-in con motore 1.4 e-Hybrid 204 Cv Dsg, disponibile in abbinamento alle versioni top di gamma Fr ed Xcellence, è già in vendita con un listino promozionale che parte da 27.150 euro. Per la versione mild-hybrid 1.0 eTsi 110 Cv Dsg il listino parte, invece, da 21.930 euro.