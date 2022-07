Seat: Tarraco XPERIENCE completa l’offerta della gamma SUV

SEAT continua a espandere la varietà di gamma prodotto offrendo nuove versioni in ottica di rispondere alle esigenze e necessità dei propri clienti. SEAT Tarraco include ora la versione XPERIENCE, completando così l’offerta della famiglia dei SUV.

Gli interni del SUV più spazioso di SEAT sono stati completamente rivisti con l’introduzione della nuova versione XPERIENCE. All’esterno, SEAT Tarraco XPERIENCE vanta nuovi cerchi da 20’’ Supreme Machined Nuclear Grey insieme alla griglia frontale e i mancorrenti cromati che conferiscono al SUV un’immagine più robusta.

Nell’abitacolo, SEAT Tarraco XPERIENCE sfodera nuovi interni rivestiti in DINAMICA®, un tessuto in microfibra che combina resistenza ed estetica, sarà presente sia sui rivestimenti dei sedili in tonalità grigio/verde scuro (in combinazione a degli inserti in similpelle PVC) che sui pannelli porta anteriori; inoltre, le nuove cuciture decorative sul bracciolo centrale e sui poggia braccio delle portiere in colore Dark Silver conferiscono all’abitacolo uno stile più ricercato. Infine, il battitacco ora è illuminato con la scritta XPERIENCE.

L’introduzione della nuova versione XPERIENCE anche su Tarraco completa l’offerta sull’intera gamma dei SUV SEAT, già disponibile su Arona e Ateca. La nuova versione andrà a sostituire la versione XCELLENCE.

SEAT Tarraco XPERIENCE viene progettata e sviluppata a Martorell, nei pressi di Barcellona, dove l’azienda ha la propria sede, mentre la produzione inizierà a partire da luglio nello stabilimento di Wolfsburg (Germania). La nuova versione del SUV per famiglie di SEAT sarà

disponibile nelle versioni 5 o 7 posti.