Seat Test Centre Energy: al via la costruzione di un laboratorio pionieristico

SEAT sta attualmente affrontando la trasformazione verso l’elettrificazione dell’azienda e dei suoi marchi. SEAT e CUPRA lanceranno cinque nuovi modelli elettrici e ibridi plug-in tra il 2020 e il 2021, che andranno ad aggiungersi alla versione elettrica di SEAT Mii.

Nell’ambito di questa “mutazione” rientrano i lavori avviati per la costruzione del Test Center Energy (TCE), nuovo laboratorio di batterie per vetture che avrà sede presso lo stabilimento SEAT di Martorell. Con un investimento di oltre 7 milioni di Euro, il nuovo centro svilupperà e testerà diversi sistemi energetici per veicoli elettrici e ibridi. Con una capacità di prova che può raggiungere simultaneamente 1,3 MW, questa struttura diventerà un laboratorio di batterie elettriche unico nel suo genere in Spagna.

La costruzione sarà completata entro aprile 2021, si svilupperà su una superficie di 1.500 metri quadri e includerà diverse aree di test per la valutazione di moduli cellulari con tecnologia agli ioni di litio, batterie a medio e alto voltaggio, così come caricatori utilizzati su tutta la gamma di veicoli elettrificati.

Si prevede inoltre la presenza di diverse camere climatiche che permetteranno di effettuare test con batterie e moduli in condizioni termiche estreme, simulando così i diversi ambienti in cui si può trovare un’auto durante il suo ciclo di vita.

Verrà incorporato anche un laboratorio di elettronica ad alta tecnologia con l’obiettivo di progettare, produrre prototipi e costruire interfacce per i sistemi di test. Oltre a questo, è previsto inoltre l’allestimento di un’officina appositamente progettata e attrezzata per effettuare prove su veicoli elettrificati, con la capacità di lavorare contemporaneamente fino a sei vetture.

“Siamo lieti di annunciare il lancio di questo progetto. SEAT è da anni impegnata nell’elettrificazione dell’azienda e la costruzione di questo nuovo Test Center Energy, unico nel suo genere in Spagna, è un passo deciso in questa direzione. Questo nuovo laboratorio di batterie ci consentirà di sviluppare i sistemi energetici delle future auto ibride ed elettriche, contribuendo così alla creazione di un’elettromobilità sostenibile” – il commento di Werner Tietz, Vicepresidente Ricerca e Sviluppo di SEAT.