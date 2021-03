Seat torna a Sanremo con “Guess The Artist”,

Anche nel 2021, Seat conferma la centralità della musica nella propria strategia di brand e, per il terzo anno di fila, la Casa di Barcellona approda a Sanremo. In collaborazione con Discovery Italia, Seat ripropone il seguito format Guess The Artist powered by Seat, portando il pubblico e gli appassionati di musica alla scoperta dei cantanti protagonisti della 71^ edizione della prestigiosa kermesse.

Per la casa automobilistica di Barcellona, da tempo fortemente legata al mondo e ai valori della musica, si tratta di un’occasione speciale per tornare vicino al suo pubblico e ai suoi clienti, portando avanti la propria strategia a supporto della musica moderna e di respiro internazionale. L’iniziativa pone infatti ancora una volta l’accento sulla centralità del linguaggio universale della #musica e sull’importanza di avvicinarsi a un pubblico trasversale durante un evento in grado di coinvolgere, unire e divertire.

Oltre alla musica, Seat condivide con la località sanremese anche valori quali la cura per l’ambiente. Infatti, il brand progetta e sviluppa vetture all’insegna della tecnologia e di una mobilità sostenibile. L’ultima nata di casa #Seat è la bestseller Leon che, giunta alla sua quarta generazione, è disponibile per la prima volta anche con propulsore ibrido plug-in, dando inizio a un percorso di elettrificazione del modello e dell’azienda.

Proprio in occasione della kermesse musicale, la nuova Seat Leon-e Hybrid fa il proprio debutto in ambito musicale, accompagnando il conduttore del programma Gianluca Gazzoli in questa nuova edizione del game talk musicale “Guess The Artist” powered by Seat.

Il format, ideato e realizzato da SBAM per Discovery Italia, prevede 10 puntate durante le quali l’obiettivo sarà svelare l’identità del cantante ospite. Questa nuova edizione vuole essere un’occasione per il pubblico per conoscere la storia degli artisti e avvicinarsi ad aspetti curiosi legati alla loro carriera in maniera ludica e allo stesso tempo offrendo uno spazio per l’intrattenimento.

A bordo di Seat Seat Leon-e Hybrid, Gianluca Gazzoli (nota voce di Radio Deejay e volto televisivo) darà il via al programma: il conduttore avrà a disposizione soltanto due minuti e qualche domanda mirata a risposta chiusa per indovinare l’identità del protagonista della puntata. A scandire il passaggio del tempo sarà l’illuminazione LED smart wrap around della nuova Leon. Unavoltafinita la parte di gioco, gli artisti si apriranno al racconto e al divertimento attraverso l’intervista.