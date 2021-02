Secondo schermo inclinabile e prestazioni eccellenti: arriva in Italia Asus ZenBook Duo 14

ASUS ha annunciato oggi la disponibilità in Italia di ZenBook Duo 14 (UX482), vincitore del prestigioso CES Innovation Award 2021. Questo nuovo modello a due schermi introduce l’inclinazione per l’ASUS ScreenPad Plus, un touchscreen secondario a tutta larghezza con un nuovo meccanismo che migliora la leggibilità, facilita il raffreddamento della macchina e si integra al display principale per multitasking e creatività.

ASUS ZenBook Duo 14 è capace di garantire performance eccezionali nonostante il suo profilo sottile da 16,9 mm, in virtù della potente combinazione ottenuta dal processore Intel Core i7 di 11ma generazione e dalla scheda grafica integrata Intel Iris Xe o dall’opzione con scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce MX450, il tutto abbinato a una RAM fino a 32 GB per rendere il lavoro cross-screen ancora più semplice. Inoltre la SSD PCIe 3.0 x4 fino a 1 TB consente di accelerare qualsiasi flusso di lavoro e di ottimizzare la produttività.

L’autonomia della batteria è stata spinta a ben 17 ore per non ridurre la produttività durante la giornata, mentre la funzione USB-C Easy Charge assicura una ricarica versatile sia dal caricabatteria USB-C certificato Power Delivery sia da un qualsiasi caricabatterie USB-C standard.

ZenBook Duo 14 dispone anche della tecnologia ASUS Intelligent Performance, che interagisce con i processori Intel di 11ma generazione per ottimizzare le prestazioni: utilizzando la modalità Performance, gli utenti possono godere di un aumento delle prestazioni fino al 40% rispetto a un laptop standard simile.

La garanzia delle migliori prestazioni in mobilità è validata anche dalla certificazione Intel Evo di cui questo notebook dispone. Questa certificazione assicura la combinazione perfetta di prestazioni premium e reattività rapida, utilizzo efficiente della batteria e immagini straordinarie per creare una nuova classe di notebook capaci di offrire un’esperienza eccezionale, anche in mobilità.

La vera novità è lo ScreenPad Plus inclinabile che aggiunge una nuova dimensione al computing on-the-go. Questo touchscreen secondario – che ha una risoluzione di 1920 x 515 e una maggiore luminosità di 400 nits – si inclina automaticamente verso l’alto (con un’inclinazione di 7°), riducendo abbagliamento e riflessi per una migliore leggibilità. Rende ancora più semplice il lavoro sul display Nanoedge principale, con infiniti modi per ottimizzare e personalizzare le schermate di lavoro. Quando il portatile è posizionato sul Duo Stand in dotazione, il display inclinato si trova ad un angolo compatibile con l’utilizzo dello stilo ASUS, ed entrambi i display supportano oltre 4096 livelli di pressione.

E’ dotato del software aggiornato ScreenXpert 2, che propone nuove funzioni potenti e intuitive per semplificare i flussi di lavoro. Il software aggiornato ScreenXpert 2, che potenzia ScreenPad Plus, include una raccolta di app integrate nuove e aggiornate per migliorare la produttività, come la nuova funzione Flick che consente agli utenti di spostare semplicemente le finestre tra i display. La popolare app Task Group ha un design aggiornato, in modo che gli utenti possano vedere tutte le attività a colpo d’occhio, e bloccare istantaneamente le modalità di lavoro lanciando più applicazioni con un solo tocco.

Per un agile collegamento alle periferiche, mette a disposizione un reparto di connettività input/output ad alte prestazioni, inclusa una coppia di porte USB-C con la più recente tecnologia Thunderbolt 4. Queste supportano Power Delivery e DisplayPort, mentre la banda passante di 40 Gbps consente agli utenti di collegare un display esterno 8K o due display UHD 4K. Asus ZenBook Duo 14 dispone anche di WiFi 6 (802.11ax) potenziato con la tecnologia Asus WiFi Master Premium.

Il nuovo notebook di Asus è disponibile in Italia in differenti configurazioni presso il canale e-shop di ASUS, su Amazon, negli Asus Gold Store, e presso i principali negozi di elettronica al prezzo consigliato al pubblico di 1799€ (a partire da, IVA inclusa). Le diverse configurazioni attualmente disponibili prevedono RAM da 16 GB; la configurazione con RAM da 32 GB sarà disponibile prossimamente sul canale e-shop di Asus.