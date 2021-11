SEGA annuncia il concerto virtuale di “Sonic the Hedgehog” con Steve Aoki

Come parte dei festeggiamenti per il 30° anniversario di Sonic the Hedgehog, SEGA sta collaborando con l’artista, DJ e produttore discografico di livello mondiale Steve Aoki, per organizzare un concerto virtuale in occasione del suo compleanno, il 30 novembre.

Ambientato nell’universo immersivo di Sonic creato digitalmente, questo concerto unico trasporterà il pubblico in ambientazioni iconiche come Green Hill Zone, Chemical Plant e molte altre per scatenarsi al ritmo delle loro jam preferite di Sonic the Hedgehog. Il set di 60 minuti conterrà brani originali di Steve Aoki, oltre a versioni remixate da Aoki dei brani Sonic preferiti dai fan dall’era 16-bit SEGA Genesis a oggi.

I fan possono sintonizzarsi sul concerto virtuale sui canali YouTube e Twitch di Sonic the Hedgehog il 30 novembre 2021 alle 12PM PST. .