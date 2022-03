Sega e Hype: una linea di abbigliamento dedicata a “Sonic the Hedgehog”

SEGA Europe Limited e la marca lifestyle inglese HYPE. annunciano una nuova linea di abiti e accessori su licenza per celebrare l’icona dell’intrattenimento di Sega, Sonic the Hedgehog. Con design carichi di energia ispirati al velocista blu in persona, la capsule collection di Sonic the Hedgehog propone un’inarrestabile linea di abiti e accessori per adulti, bambini e fan di Sonic di tutte le età.

I 30 pezzi della collezione per adulti e bambini celebrano l’inconfondibile palette cromatica di Sonic the Hedgehog, con un tema monocromatico e dettagli neon, unendo le silhouette contemporanee che hanno reso famosa HYPE. alle radici nipponiche di Sonic, per creare un look audace e adatto a tutti i giorni. La linea include personaggi amatissimi, come Sonic, Super Sonic, Knuckles, Shadow e Amy, e li abbina ai gradienti, alla tintura a nodi, alle galassie e ai graffiti di HYPE. Con un’ampia gamma di capi, con felpe, pantaloni sportivi, t-shirt e leggings, alla quale si unisce una camicia da bowling con un design destinato a diventare iconico, con tema monocromatico e colletto in contrasto (da portare oversize per stimolare la creatività nella stagione degli strati), i fan di Sonic potranno creare un look forte e veloce.

Inoltre, i fan del Fulmine blu possono portare verso nuove vette il loro stile con gli accessori di HYPE. e Sonic, con un fantastico zaino in pendant con i design e le stampe degli abiti. Con due taschini portapenne con grafiche ingrandite e personaggi.

La collezione verrà lanciata in esclusiva nel negozio londinese a Carnaby di HYPE., sul sito justHYPE e in punti vendita selezionati in giro per il mondo.