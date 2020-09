Segway-Ninebot presenta i nuovi KickScooter

Segway-Ninebot, annuncia il lancio di due nuovi modelli di monopattini elettrici che puntano tutto su comfort e sicurezza per muoversi comodamente in città. Si chiamano Ninebot KickScooter E25E e Ninebot Kickscooter E45E.

Ninebot KickScooter E25E è l’evoluzione del modello ES2 e combina potenza e stile, grazie a un motore da 300 W integrato nella ruota anteriore e luci ambientali personalizzabili sotto la pedana, che lo rendono unico nel suo genere. Sicurezza e stabilità sono garantite da diverse novità tecniche che connotano il mezzo.

E25E è dotato di luci a LED ad alta potenza e di catarifrangenti integrati di alta qualità certificati E-MARK che incrementano la visibilità mentre si è alla guida. Inoltre, il monopattino è dotato di 3 freni indipendenti.

Con un peso di 14,4 kg, è dotato di sistema di chiusura rapida per essere trasportato facilmente. Parlando di prestazioni, il monopattino ha un’autonomia di 25km, una velocità massima di circa 25 km/h, è in grado di affrontare pendenze fino al 15% e ha una portata dichiarata di 100kg.

E’ disponibile una batteria esterna aggiuntiva per incrementare l’autonomia fino a 45km. Completano la lista delle specifiche tecniche incluse la ricarica della batteria rapida in sole 4 ore, il Sistema Intelligente di Gestione (BMS), che ottimizza la durata della batteria, e la resistenza all’acqua certificata IPX4.

E45E ha le stesse caratteristiche di E25E, dal quale si distingue per la batteria aggiuntiva già integrata, caratteristica non di poco conto considerata la sua utilità per chi utilizza il monopattino come mezzo di spostamento quotidiano.

I catarifrangenti integrati di alta qualità certificata E-MARK e le luci anteriori e posteriori incrementano la sicurezza alla guida del nuovo modello che, grazie ad un parafango posteriore allungato, protegge inoltre maggiormente da schizzi in caso di pioggia.

Grazie alla batteria aggiuntiva, l’autonomia del monopattino raggiunge i 45 km con una velocità di 25 km/h, caratteristiche che lo rendono un mezzo ideale anche per spostamenti più lunghi.

Pesa 16 kg e può essere trasportato ovunque grazie al pratico sistema di chiusura rapida.

I nuovi monopattini di Segway-Ninebot sono in vendita rispettivamente a 549,00 e 729,00 euro.