Sennheiser, ecco le cuffie MOMENTUM True Wireless 2

Quando si guarda al mercato delle cuffie non si può fare a meno di menzionare Sennheiser, un’azienda tedesca che vanta una lunghissima esperienza nel settore audio diventata oggi un brand leader. La sua offerta è davvero ampia e comprende ogni genere di cuffie, aperte, chiuse, in-ear, over-ear, per la musica, per il gaming. Le ultime nate in casa Sennheiser sono le nuove MOMENTUM True Wireless 2, cuffie auricolari in-ear che garantiscono la migliore esperienza di ascolto possibile in qualsiasi momento, con cancellazione attiva del rumore, ergonomia ottimizzata e una durata eccezionale della batteria di 7 ore, che può essere estesa fino a 28 ore utilizzando la custodia di ricarica in dotazione.

La nuova generazione di auricolari senza fili Sennheiser dispone di modulo Bluetooth 5.1, codec aptX e app iOS/Android per personalizzare i controlli. Una straordinaria novità è l’introduzione di una tecnologia audio superiore: gli altoparlanti dinamici da 7 mm proprietari Sennheiser creano un suono stereo eccezionale con bassi profondi, medi naturali e alti chiari e dettagliati. Questa esperienza audio può essere facilmente adattata ai propri gusti attraverso l’equalizzatore integrato e all’app Sennheiser Smart Control.

Per le chiamate, gli auricolari sono dotati di due microfoni, equipaggiati dell’avanzata tecnologia ‘beamforming’ per ridurre il rumore di fondo e concentrarsi al meglio sulla voce. Il funzionamento è intuitivo grazie ad un facile controllo touch personalizzabile per consentire agli utenti di definire la loro modalità preferita nel controllare audio, chiamate o per attivare gli assistenti vocali come Google Assistant o Apple Siri. Altrettanto intuitiva è la comoda funzione Smart Pause, che automaticamente mette in pausa la riproduzione audio quando gli auricolari vengono rimossi e riprende quando vengono riposti nell’orecchio.

Le nuove Momentum True Wireless 2 sono state perfezionate per garantire un maggior comfort e vestibilità all’utente: gli auricolari sono di 2 mm più piccoli rispetto al modello precedente, per migliorare l’ergonomia e la comodità. Il design rimane elegante e senza tempo, tipico dei prodotti Sennheiser: gli auricolari Momentum True Wireless 2 sono realizzati con materiali di prima qualità, finiture metalliche di pregio e impreziositi da dettagli placcati in oro.