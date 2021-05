Sennheiser IE 900: un’esperienza audio senza compromessi.

“Con IE 900, vogliamo creare un’esperienza di ascolto che consenta di esplorare gli angoli più profondi della propria musica, ovunque”. Afferma Jermo Koehnke, Product Manager di Sennheiser, e continua: “Nessun dettaglio è troppo piccolo quando ti sforzi di stabilire un nuovo punto di riferimento nel mondo dell’audio Hi-Fi.”

Questo concetto ha guidato l’azienda nella creazione di Sennheiser IE 900: esclusivo modello di auricolari in-ear cablati, che volendo possono trasformarsi in wireless, grazie al connettore standard MMCX. L’azienda tedesca ha progettato con meticolosa attenzione ogni singolo aspetto, al fine di riprodurre un’esperienza d’ascolto high-end senza compromessi rivelando anche i più piccoli dettagli e sfumature del suono.

Sennheiser IE 900 propone un elegante design compatto e leggero (4 g), che offre extra comfort. Sono ricavati da blocchi di alluminio sottoposti, tramite macchine di precisione CNC, ad un processo di fresatura e lucidatura che lascia all’esterno delle nervature concentriche: l’interno ospita un sistema a tre camere di risonanza, ciascuna con un risuonatore di Helmholtz, in modo da garantire la trasparenza dell’audio, offrendo un suono naturale ed equilibrato, indipendentemente dal volume di ascolto. Ciascuna unità offre dei driver da 7 mm, gli Extra Wide Band X3R, capaci di supportare frequenze (da 5 ai 48.000 Hz) superiori a quelle udibili dall’orecchio umano, con 16 oHm di impedenza, che, grazie allo smorzamento offerto dalle nuove pellicole a membrana, consente di vantare una massima pressione sonora (a 1 kHz/1 Vrms) da 123 decibel, e riduce allo 0,05%, a 1 kHz/94 dB, la distorsione armonica totale (THD).

Grazie al connettore Fidelity Plus MMCX placcato in oro ad alte prestazioni, gli audiofili hanno la libertà di scegliere tra i cavi (125 cm) a disposizione e compresi in una morbida custodia a cerniera. Gli auricolari sono dotati di un cavo sbilanciato con connettore da 3,5 mm e cavi bilanciati con connettori da 2,5 mm e 4,4 mm. Testati e migliorati per robustezza e durabilità, i cavi rinforzati con para-aramide possono resistere a migliaia di cicli di piegatura. IE 900 offre inoltre caratteristiche ergonomiche, inclusi un set di 6 eartips di diverse misure, per una vestibilità su misura e utili anche per l’isolamento passivo dai rumori ambientali, di cui 3 in memory foam, ed altre 3 in gel siliconico, in modo da soddisfare le esigenze di comfort per sessioni prolungate e di qualsiasi tipo di orecchio.

Sennheiser IE 900 sarà disponibile da giugno 2021 per €1299.