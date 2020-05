Sensorsafe, il dispositivo antiabbandono di Cybex

Il lockdown che ha coinvolto il nostro Paese ha portato in secondo piano l’ entrata in vigore (il 6 marzo) delle sanzioni per chiunque non rispetti l’obbligo di utilizzo dei dispositivi anti abbandono per il seggiolino auto

Per questo motivo, è necessario per le famiglie che viaggiano in auto con i figli essere preparati e dotarsi dei dispositivi corretti che consentano la sicurezza e anche il rispetto dell’attuale legge. Il dispositivo anti abbandono di CYBEX si chiama SENSORSAFE e consente il monitoraggio di possibili situazioni critiche.

SENSORSAFE è costituito da una clip che è collegata al sistema di chiusura del seggiolino e connessa a un’applicazione per smartphone tramite Bluetooth. La tecnologia viene attivata non appena la clip è chiusa. In caso di una possibile situazione pericolosa per il bambino, i genitori ricevono un segnale acustico e una notifica sul proprio smartphone per poter reagire immediatamente.

La clip rende difficile l’uscita dei bambini dal seggiolino. Il sistema rileva se la clip è aperta e avvisa immediatamente il conducente tramite app con una notifica push e un segnale acustico.

Il SENSORSAFE attivato, inoltre, misura continuamente la temperatura all’interno dell’auto e avvisa il conducente se la temperatura ambiente del bambino è troppo calda o troppo fredda e quindi critica e pericolosa per la salute. Ciò impedisce un surriscaldamento o sottoraffreddamento del bambino. In più, assicura che il bambino non sia lasciato solo all’interno dell’auto. Se il conducente lascia il veicolo e il bambino è ancora all’interno dell’auto, l’App Sensorsafe invia una notifica e un ulteriore avviso dopo una certa distanza per ricordare all’autista di portare il bambino fuori dall’auto. Inoltre, nel caso in cui il guidatore non abbia visto la notifica, SensorSafe informa i contatti di emergenza inviando la posizione della vettura.

I seggiolini auto CYBEX e gb i-Size sono disponibili nei negozi già equipaggiati con il dispositivo SENSORSAFE. L’app SENSORSAFE può essere utilizzata per iOS e Android ed è disponibile in varie lingue.