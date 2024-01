Sephora al Festival di Sanremo con due artiste d’eccezione

L’attesa per l’evento più importante del panorama musicale italiano sta per finire: il 6 febbraio si accenderanno i riflettori sulla 74esima edizione del Festival di Sanremo che anche quest’anno vedrà Sephora in qualità di make-up partner.

In questa occasione, Sephora sceglie di affiancare con la propria expertise beauty due artiste in gara al Festival di Sanremo: Emma, performer poliedrica che ha segnato la storia recente della musica Italiana in gara con il brano “Apnea”, che torna a calcare il palco del Ariston con una serie di beauty look realizzati dal make-up artist Daniele Lorusso, MrDanielMakeup, in collaborazione con Sephora, e BigMama, una delle stelle della nuova scena rap italiana, attivista su temi cari a Sephora come i diritti della comunità LGBTQI+, la body positivity e la lotta alla discriminazione. La rapper, affiancata dalla make-up artist Serena Polh, varcherà per la prima volta – in qualità di concorrente in gara – le porte del Teatro Ariston con il brano “La rabbia non ti basta”.

Ancora una volta Sephora affianca artiste che sono esempi di empowerment, diventando portavoce di un concetto di beauty che sostiene, promuove ed esalta la massima espressione della propria unicità.

Due progetti diversi che tuttavia incarnano gli stessi valori di empowerment e celebrazione della propria individualità, da sempre principi cardine dell’universo valoriale di Sephora.

Durante tutte le serate del Festival, le due artiste, porteranno sul palco progetti make-up look d’eccezione realizzati, insieme a Sephora, grazie ai prodotti dei brand più iconici distribuiti in esclusiva dal retailer: Fenty Beauty by Rihanna, Rabanne, Rare Beauty by Selena Gomez,Sephora Collection.