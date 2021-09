SEPHORA DIGITAL HOUSE: il nuovo mascara firmato “Rare Beauty”

La passione di Selena per i prodotti di bellezza risale a quando era piccola, dal primo momento in cui si sedette sulla sua prima sedia da make-up. Negli ultimi tre anni ha dedicato questo amore allo sviluppo di Rare Beauty. Selena voleva creare un brand che andasse oltre i prodotti fisici, aiutasse le persone a sentirsi bene con sé stesse e celebrasse ciò che le rende uniche. Selena parla apertamente del “mito della bellezza” e delle aspettative non realistiche imposte dalla società e impossibili da raggiungere. Ha creato Rare Beauty. per sfidare il mito della bellezza legato alla perfezione fisica. Rare Beauty vuole diffondere l’idea di usare il makeup come uno strumento per celebrare ciò che ci rende tutti diversi e ci permette di arrivare a uno stato di amor proprio e accettazione.

Questo mascara tutto-in-uno migliora tutti i tipi di ciglia. Con il suo esclusivo scovolino, abbraccia ogni ciglio per sollevarlo, allungarlo e arricciarlo, aggiungendo volume.

Dato che non tutte abbiamo lo stesso tipo di ciglia, non è sempre facile trovare il mascara perfetto. Questa formula unica è leggera e facilmente modulabile e si combina con uno scovolino curvo di diverse lunghezze, specificamente progettato per sollevare, allungare e arricciare tutti i tipi di ciglia (sottili/diradate, dense/spesse, dritte, curve), donando un maxi volume.

La formula waterproof in nero intenso dura tutto il giorno, senza sfaldarsi e senza sbavare. Arricchita con ingredienti lenitivi come l’olio di ricino, lascia le ciglia morbide e confortevoli, senza grumi.