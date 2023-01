Sephora e make-up partner della 73° edizione del Festival di Sanremo

Con l’avvento del nuovo anno è ufficialmente iniziato il countdown per l’evento più atteso nel panorama musicale italiano: il 7 febbraio si accenderanno i riflettori sulla 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo che quest’anno vedrà come partner make-up Sephora.

Dal 7 all’11 Febbraio Sephora accenderà di bellezza #Sanremo: dal dietro le quinte del Teatro Ariston fino al beauty Store Sephora al centro della città dei fiori.

Sephora porterà i suoi brand partner esclusivi, Sephora Collection, Fenty Beauty by Rihanna, Makeup Forever e Rare Beauty by Selena Gomez nel backstage del Teatro Ariston, dove le maestranze del Festival creeranno i look che accompagneranno gli artisti sul palco più importante di Italia.

Sephora, in qualità di partner di Rai Pubblicità nel progetto “Tra Palco e Città” sarà inoltre presente nei diversi punti nevralgici della città: presso il Forte Santa Tecla con un beauty Bar dove i make-up artist Sephora realizzeranno esclusivi look per il pubblico della mostra dedicata a Raffaella Carrà, e presso Casa RAI Pubblicità’, con una postazione make-up dove i beauty expert di Sephora daranno vita a make-up look pazzeschi, sulle note musicali dei superospiti che durante la settimana del Festival si esibiranno sul Suzuki Stage di Piazza Colombo.

Sephora sarà anche Make-Up partner di Fuori Sanremo 2023 di Radio Italia con una Beauty Lounge allestita presso il Grand Hotel De Londres dove tutti i cantanti in gara, gli speaker radiofonici e gli addetti ai lavori della kermesse canora, potranno concedersi un make-up look impeccabile per i tanti appuntamenti sanremesi.

Per chiudere in bellezza, il brand aprirà le porte della sua Sephora Suite, all’interno dell’hotel Royal, dove il beauty retailer ospiterà artisti, talent e influencer. I beauty expert di Sephora metteranno a disposizione la loro professionalità e la loro artistry per offrire servizi skincare e make-up personalizzati, capaci di regalare un momento beauty da star per affrontare la mondana settimana del Festival!

Per celebrare questa partnership con tutta la #beauty community, Sephora omaggerà i look iconici che si sono distinti nelle passate decadi sul palco musicale più importante di Italia creando cinque make-up look unici che verranno presentati in tutti beauty Store Sephora a partire dal 31 Gennaio, nelle diverse location del Festival a Sanremo e sul sito di Sephora. Dai trend grafici anni 60, passando per quelli halo degli anni 80, arrivando fino ai look glitter dei giorni nostri.