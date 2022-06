Sequoia: ecco la nuova stampante 3D BIG di 3ntr

3ntr, produttore italiano di sistemi di stampa 3D industrial grade, ha presentato a Mecspe 2022 la propria gamma di soluzioni additive per il mercato industriale, accompagnandosi questa volta con una grande novità, rivelata per la prima volta a Bologna in un’esclusiva anteprima globale.

LOOK UP, THINK BIGGEST!

Sequoia rappresenta la più grande sfida nell’ambito della stampa 3D industriale: completamente ideata e sviluppata in Italia, la macchina offre temperature di stampa perfette per l’estrusione di ogni tipo di polimero, dalle commodities tradizionali fino ai polimeri engineering. Il tutto contenuto all’interno di un formato davvero big: ben oltre 1 metro quadrato di superficie di stampa, capace di contenere grandi parti monolitiche o numerosi piccoli elementi, ottenuti tramite stampa 3D di polimero singolo o attraverso un processo di co-stampaggio di materiali differenti, anche con diverse caratteristiche estetiche e meccaniche.

La forza di questa grande stampante sta infatti nell’essere in grado di mantenere anche sui grandi formati le medesime caratteristiche di elevata qualità, affidabilità e versatilità che contraddistinguono la gamma di sistemi additivi 3ntr.

Le soluzioni di stampa 3D 3ntr rappresentano infatti l’eccellenza italiano nell’ambito della produzione additiva e dei sistemi a supporto dell’industria 4.0, espandendo sempre di più le aree di applicazione e confermandosi vincenti in quasi tutti i settori della produzione industriale. Dall’automotive, attraverso l’affascinante caso studio Mazzanti – supercar dotata di componentistica stampata 3D con macchine 3ntr – fino agli elementi finiti montati su moto racing KTM, realizzati con i sistemi A2v4 di 3ntr. Ma anche packaging industriale e macchine per etichettatura e confezionamento, sistemi elettrici ed elettronici, attrezzature sportive, strumenti tecnici industriali: i sistemi 3ntr, da 10 anni ricoprono un ruolo di sempre maggiore importanza nella crescita 4.0 delle industrie manifatturiere, in Italia e nel mondo.