Sessant’anni di storia nel libro LAMBORGHINI edito da Rizzoli

Automobili Lamborghini e Rizzoli presentano “Lamborghini” il libro che celebra i sessant’anni dell’azienda, dell’autore Antonio Ghini.

Il libro è il più completo compendio fotografico dedicato alla storia delle vetture di Automobili Lamborghini e racconta anche aspetti meno noti o sconosciuti della sua storia, come i progetti mai completati per le gare di Formula 1 e la costruzione dei motori per i grandi motoscafi off-shore.

Un capitolo è dedicato ai grandi designer che hanno progettato le più celebri Lamborghini, mentre una sezione completamente nuova spiega come l’azienda e le sue supersportive saranno più sostenibili: secondo il programma “Direzione Cor Tauri” infatti si prevede la progressiva e continua elettrificazione dei modelli attraverso le tecnologie dell’ibrido, fino ad arrivare all’aggiunta di un modello full electric che adotti nuove tecnologie capaci di lasciare immutati i requisiti di sportività e passione delle supersportive di Sant’Agata Bolognese.

“In questo libro troverete tanti temi che coinvolgono Automobili Lamborghini e che rappresentano una fotografia di chi siamo e di come guardiamo al futuro, senza dimenticare il nostro passato. Buon viaggio nella nostra storia” ha dichiarato Stephan Winkelmann, Chairman and CEO di Automobili Lamborghini.

Completano l’opera raffinatissime pagine con gli scatti dei modelli del passato e del presente, compresa la nuova Lamborghini Revuelto, la prima coupé V12 con propulsione ibrida e potenza superiore a 1.000 cv.

Questo libro è la nuova edizione aggiornata del volume pubblicato nel 2020, e presenta, con testi e immagini inediti, tutti i nuovi modelli realizzati negli ultimi anni. Il volume in lingua italiana è in vendita nelle principali librerie, store online e sul sito Lamborghini.