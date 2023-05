SFERA EBBASTA: il trionfo live all’Arena di Verona inaugura la stagione estiva dei suoi concerti

SFERA EBBASTA ha inaugurato la stagione estiva dei suoi concerti con un successo travolgente all’Arena di Verona. Il concerto, prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus, è stato completamente sold out e ha rappresentato la prima volta del rapper italiano al celebre tempio della musica italiana e mondiale.

L’abbraccio caloroso del pubblico di Verona ha creato un’atmosfera magica, che ha avvolto SFERA e l’intera Arena. Ma il momento di massima intensità è arrivato quando il Trap King è stato raggiunto sul palco dagli special guest DrefGold, ANNA e Rkomi, che hanno intrecciato le loro barre con quelle di SFERA, creando un’esperienza musicale unica per tutti i presenti.

Per SFERA, il concerto di Verona non è stato solo l’inizio del suo summer tour, ma anche l’occasione per connettersi con i suoi fan e dimostrare la passione e la dedizione che lo hanno reso uno degli artisti italiani più amati.

Al termine del concerto, SFERA ha ringraziato i suoi fan per il loro sostegno e ha promesso di rendere questo summer tour memorabile. E a giudicare dalla risposta del pubblico a Verona, non c’è dubbio che ci riuscirà.