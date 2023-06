Sfida LEGO: costruire l’Hypercar PEUGEOT Le Mans in 24 ore!

Il Gruppo LEGO e il team di progettazione dell’hypercar di PEUGEOT Sport si preparano a compiere un’impresa senza precedenti in occasione del centesimo anniversario della celebre 24 ore di Le Mans. In soli 24 ore, gli esperti costruttori LEGO Technic e il team di progettazione di PEUGEOT Sport daranno vita a un’epica creazione: LEGO Technic PEUGEOT 9x8H Le Mans Hybrid Hypercar in scala 11:1.

Nonostante le dimensioni monumentali di questo progetto, il quale richiederebbe normalmente una squadra di otto costruttori e almeno cinque mesi di lavoro, il team selezionato si impegnerà a portarlo a termine in un tempo record. Mentre la vera PEUGEOT scenderà in pista a Le Mans per la gara del secolo, i costruttori LEGO daranno inizio alla loro sfida eroica alle 19:00 di oggi presso il noto Circuit de la Sarthe, nello stand PEUGEOT Sport nel Fan Village.

L’assemblaggio dell’auto sarà svolto in diretta dai 12 specialisti di design, ingegneria e costruzione del Gruppo LEGO, provenienti dalla città di Kladno, nella Repubblica Ceca. I visitatori avranno l’opportunità di assistere in prima fila a questo straordinario spettacolo di abilità e creatività, mentre la LEGO Technic PEUGEOT 9x8H Le Mans prenderà forma sotto i loro occhi.

Per rendere possibile questa impresa epica, il team ha dovuto sviluppare degli “iper-elementi”, versioni ingrandite dei normali pezzi LEGO Technic. Questi “iper-elementi” sono stati realizzati con centinaia di singoli componenti LEGO Technic, appositamente creati per questa sfida senza precedenti. Gli esperti costruttori utilizzeranno questi pezzi speciali per la prima volta assoluta, dimostrando ancora una volta la loro maestria nell’arte della costruzione LEGO.