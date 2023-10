SfidAMI: una sfida originale tra Citroën Ami e la medaglia d’oro Filippo Tortu

Si è svolta ieri mattina presso l’Arena Civica Gianni Brera di Milano l’inedita e speciale sfida in pista tra Citroën AMI – 100% ëlectric e il velocista Filippo Tortu, medaglia d’oro olimpica e primo italiano della storia a scendere sotto i 10 secondi nei 100 metri. Ad aprire l’evento, la conferenza stampa tenutasi presso l’affascinante cornice di Palazzina Appiani, piccolo gioiello neoclassico oggi bene FAI (Fondo Ambiente Italiano), annoverato tra i partner del marchio francese.

L’evento si inserisce in una più ampia cornice di attività che Citroën sta portando avanti per supportare e guidare la transizione energetica verso una mobilità più green, all’insegna dei suoi valori fondanti: accessibilità, sostenibilità, semplicità e audacia. Con il progetto “CITROËN DRIVE ALL ELECTRIC”, infatti, il marchio ha intensificato il suo impegno nella promozione di una mobilità elettrica per tutti. Ne sono una dimostrazione il lancio di CITROËN EASY GO in occasione della “Settimana europea della mobilità sostenibile”, l’innovativa formula leasing che consente di muoversi in modo più sostenibile e responsabile.

Inoltre, l’iniziativa prosegue il percorso educativo di Citroën che con il progetto “GënerationAMI – l’electric mobility per lo sport” sponsorizza 20 società sportive per incontrare i giovani e le giovani atlete, facendosi così portavoce di valori positivi legati allo sport come l’impegno, la tenacia, il gioco di squadra, la lealtà e il rispetto per l’avversario. E Filippo Tortu non poteva che essere il testimonial perfetto per portare questi valori tra i giovani.

Alessandro Musumeci, Direttore Marketing Citroen Italia, ha dichiarato: “Con questa entusiasmante sfida, vogliamo portare i valori positivi dello sport tra i giovani, grazie anche ad un atleta di grande successo come Filippo Tortu. Inoltre, l’iniziativa si integra in modo impeccabile nella visione complessiva strategica di Citroën, contribuendo al nostro impegno nel promuovere l’elettrificazione. Del resto, la rivoluzionaria AMI – 100% ëlectric, che abbiamo visto oggi in pista, rappresenta una soluzione di mobilità accessibile a tutti, sostenibile, ultra-compatta e maneggevole, che facilita la vita di tutti i giorni ai cittadini. E anche agli sportivi!”.

“Ringrazio Citroën per questa divertente sfida e per avermi dato la possibilità di condurre allenamenti specifici che mi portano ogni giorno più vicino ai miei obiettivi. Citroën AMI – 100% ëlectric e My Ami Buggy sono perfette per muoversi liberamente, in modo più sostenibile e responsabile, perfette per i miei allenamenti quotidiani” – il commento di Filippo Tortu