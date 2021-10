“Share your passion”: torna la capsule con scritte floccate firmata Calzedonia

Verba volant, scripta manent. C’è una forte spinta comunicativa nell’aria, un gran desiderio di diffondere messaggi attraverso verbiage e pittogrammi. La moda ha fatto propria questa esigenza espressiva, e per l’autunno/ inverno 2021 2022 è tutto un proliferare di messaggi e slogan ad alto tasso di positività. Calzedonia ha deciso di avere “l’ultima parola” su questa tendenza, con una capsule di “talking” collant, collant parlanti, in grado di divulgare messaggi grazie a stampe e floccature ad hoc. Una libertà di espressione giocosa e divertente, per calze velate in grado di lanciare messaggi felici.

Una capsule di tendenza sulla quale il brand di Verona ha deciso di puntare, rendendola protagonista della campagna FW21 che sarà live a partire da Ottobre.

A completare la rosa delle calze protagoniste dell’autunno inverno si aggiunge un grande classico dal sapore un po’ vintage: le calze a rete tornano non solo nelle versioni classiche senza tempo in sovrapposizione con i calzini per gli animi più rock, ma anche in forme più nuove e moderne: alveari, giochi di intrecci e motivi geometrici grandi e piccoli.

Calzedonia, “your style, your tights”: ciascuna donna trova il collant che più si addice al proprio stile e alla propria personalità. Proprio il collant diventa il complemento ideale per creare il look perfetto, quel tocco in più che serve per raccontare con eleganza e femminilità qualcosa di sé attraverso le gambe.

Quattro le macro aree tematiche dedicate ad altrettante passioni di questa speciale capsule. Travel, con immagini e scritte dedicate alle mete più ambite; posto d’onore all’Italia, con i suoi monumenti da nord a sud dello stivale, e poi gli skyline di metropoli come New York e Hong Kong. Poi c’è Tattoo, dedicata all’antica arte di decorazione pittorica dei corpi, che ripropone i temi più frequenti di questa disciplini: rose, frasi e simboli secolari. Fashion invece, è un insieme di parole chiave – trend, chic, style e così via – punteggiato da disegni di pump, boccette di profumo, grucce e fiocchi; dedicato alle più fashioniste in circolazione. Book richiama letteralmente le più grandi opere letterarie del mondo, con brani di autori senza tempo come Dante Alighieri e Charles Baudelaire. Infine c’è Astrology, richiamo potente e positivo alla divinazione dei corpi celesti, in un firmamento di stelle, fior di loto e mani giunte.