Sharewood e LifeGate presentano un e-book per raccontare le bellezze del nostro Paese

Cicloturismo, trekking, avventure in barca o in kayak, ma anche tour culturali alla scoperta di paesaggi meravigliosi. Sono solo alcune delle esperienze di viaggio responsabile a contatto con la natura, proposte dal nuovo portale di LifeGate e Sharewood.

Sharewood, piattaforma di riferimento per le esperienze outdoor, viaggi natura e sport, risponde, infatti, alle misure di contenimento del Covid-19 puntando sulla forza della community per raccontare il patrimonio naturale e artistico italiano. In collaborazione con LifeGate e con i partner, che erogano esperienze outdoor su tutto il territorio, l’azienda ha creato un e-book gratuito dal titolo “Le Meraviglie dell’Italia” per sostenere l’Italia e permettere ai viaggiatori di spostarsi… con la fantasia.

Oggi il tempo speso a casa può diventare un’ottima occasione per pianificare un viaggio in Italia attraverso il racconto di quello che il nostro territorio può offrire, la storia, le tradizioni e una presentazione delle più interessanti attività all’aria aperta.

“Questo momento finirà ma la storia, la cultura e la bellezza del nostro Paese resteranno per sempre. Il nostro compito è valorizzare e proteggere la bellezza che ci circonda, permettendo a tutti di vivere #epicoutdoormoments in modo più responsabile, più sostenibile – il commento di Piercarlo Mansueto, CEO e Founder – In questo momento di paralisi, abbiamo più tempo per riflettere, nutrire le nostre passioni e riscoprire il senso di solidarietà e responsabilità verso noi stessi, gli altri e il pianeta che troppo spesso la frenesia quotidiana ci ha fatto dimenticare”.

“Il momento che stiamo vivendo ci obbliga a rivedere il nostro presente e ad affrontare nuove sfide che potranno diventare il motore del futuro – dichiara Enea Roveda, CEO di LifeGate – siamo felici di supportare un’iniziativa come quella ideata da Sharewood che adatta all’impossibilità di intraprendere un viaggio, la riscoperta del nostro bellissimo Paese e della sua ricchezza spesso dimenticata”.

L’e-book “Le Meraviglie dell’Italia” è scaricabile sulla piattaforma Sherwood.