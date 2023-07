Shark Helmets: introdotta la linea KRESTONE

La sicurezza stradale è una priorità assoluta per ogni motociclista consapevole, e il casco è l’elemento chiave per garantire protezione durante le avventure in moto. Ecco perché il CITYCRUISER di Shark Helmets è diventato rapidamente il casco preferito da chi cerca una combinazione perfetta tra sicurezza e design accattivante. Questo casco jet è progettato appositamente per l’estate in città e per le gite fuori porta, offrendo un livello di protezione senza eguali senza compromettere lo stile.

Il CITYCRUISER è dotato di un design che va ben oltre l’estetica, mettendo la sicurezza al centro di ogni dettaglio. E, per il 2023, Shark Helmets ha presentato tre nuove grafiche della linea KRESTONE, che conferiscono a questo casco un look ancora più audace e sportivo. Le tre nuove tonalità proposte – KAY/MAT con dettagli gialli, KAS/MAT con dettagli argento e KAR/MAT con dettagli rossi – si uniscono alla calotta nera MAT, creando un contrasto accattivante. Raffinati inserti colorati a forma di linee futuristiche aggiungono movimento e velocità al design complessivo del casco.

Ma non è solo l’aspetto esterno a distinguere il CITYCRUISER. La sua calotta avvolgente offre una protezione superiore, particolarmente per le guance e la mascella, andando oltre gli standard dei caschi jet attualmente disponibili sul mercato. Inoltre, il meccanismo della visiera è posizionato lateralmente per garantire la massima praticità, mentre il comando ergonomico del visierino parasole presenta una finitura cromata che aggiunge un tocco di eleganza. L’estrattore posteriore assicura una circolazione ottimale dell’aria all’interno del casco, migliorando il comfort anche durante le giornate più calde.