SHOE presenta “Easy to wear”

SHOE è senza alcun dubbio il campione italiano nella creazione di quelli che vengono definiti track pants, sweatpants, joggers o molto più comunemente “pantatuta”.

Un trend, quello dell’easy to wear, che ha portato negli anni questo modello ad imporsi negli outfit urban e fashion, sdoganandosi dall’utilizzo sportswear, confinato tra le mura di casa o della palestra. Mixati nel modo giusto, sono diventati un alleato strategico nella ricerca del look più cool e i padroni incontrastati del segmento at leisure.

SHOE fonda la sua proposta stilistica su questo capo che, come nessun altro, ha saputo imporre con decine di varianti sul fit, sui materiali e sui colori. I track pants di SHOE hanno tre vestibilità, slim, regular e over, presentate in numerose varianti di tessuto e peso. Dal 100% cotone all’elasticizzato, dalla felpa lenta allo stretch fleece. Modelli a loro volta esplosi in una moltitudine di modelli che vanno dal cinque tasche più classic, all’ergonomico, al pantalone con le tasche applicate a quello con gli inserti o, il best seller storico, con le tasche zippate. Un mondo che diventa infinito con le numerose aperture colore, dai basici, alle palette introvabili come il giallo, il celeste, ogni tipo di rosa.

Shoe crea collezioni Uomo, Donna e Kids, disponibili in più di 600 multibrand italiani e sul sito ufficiale del Marchio.