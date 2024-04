Si conclude il tour italiano di Nuova Lancia Ypsilon

Il tour italiano di Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio, si è concluso con successo negli scorsi giorni presso la concessionaria Stellantis & You di Torino. Il roadshow è partito da Milano nel mese di febbraio, subito dopo la presentazione ufficiale dell’esclusiva NUOVA LANCIA YPSILON EDIZIONE LIMITATA CASSINA – 1 di 1906 presso lo showroom Cassina. Nel corso di questo viaggio lungo due mesi, la vettura ha percorso 12.000 km, toccando 60 concessionari in 20 regioni e coinvolgendo un totale di 8000 invitati, tra clienti storici di Lancia, autorità pubbliche e private, rappresentanti di aziende locali e appassionati del marchio italiano. per un totale di 4000 manifestazioni di interesse.

“Il Rinascimento di Lancia è partito dall’Italia con Nuova Lancia Ypsilon. Da sempre il marchio è simbolo di stile ed eleganza italiana e, per questo, abbiamo voluto celebrare il legame con il nostro ambiente naturale attraverso questo tour che ci ha fatto vivere e condividere ancora una volta l’entusiasmo e l’amore che circonda il nostro marchio. Nuova Lancia Ypsilon rappresenta un nuovo inizio e il primo passo per fare di Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium Europeo.” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

Concluso il viaggio tutto italiano, Nuova Lancia Ypsilon si prepara al debutto internazionale: Belgio e Olanda saranno infatti i primi due mercati europei a lanciare il modello, a cui seguiranno Francia e Spagna e, nel 2025, la Germania. Il mercato belga ha nominato 10 concessionari, mentre sono sei i concessionari in Olanda, con 13 e 6 punti di assistenza per il post-vendita rispettivamente.