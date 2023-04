Si rinnova la partnership tra Gardaland e Citroën

Gardaland, una delle destinazioni turistiche più popolari in Italia, ha rinnovato la sua collaborazione con il brand Citroën per offrire ai visitatori un’esperienza unica, all’insegna del divertimento e della mobilità sostenibile. Dopo il successo della loro collaborazione all’attrazione Flying Island lo scorso anno, Citroën diventa sponsor ufficiale di Fuga da Atlantide dal 1° aprile. Fuga da Atlantide è un’attrazione acquatica che offre un’esperienza indimenticabile a famiglie e gruppi di amici, portandoli a rivivere il fascino del mito dell’isola misteriosamente scomparsa a bordo di grandi barche. Perfetta per gruppi di amici e per famiglie, è la più imponente attrazione del Parco insieme ai Corsari e registra ben 2 milioni di contatti a stagione.

Grazie alla partnership con Citroën, Fuga d’Atlantide si veste con un nuovo abito: negli spazi riservati all’ingresso e all’uscita, sono posizionati 40 pannelli che mettono in evidenza, attraverso un linguaggio grafico gioioso, colorato e perfettamente in linea con il mondo della celebre attrazione, le principali caratteristiche ed i relativi vantaggi di tutti i prodotti elettrificati della gamma Citroën. Protagonisti la nuova Ë-C4 X, Citroën AMI, il nuovo SUV C5 Aircross plug-in Hybrid, e C5 X plug-in Hybrid e Ë-C4.

Durante l’attesa per iniziare la sua avventura sull’attrazione acquatica, il pubblico potrà leggere tanti tips elettrici e scoprire i vantaggi di una guida sostenibile. E una volta a bordo delle imbarcazioni brandizzate Citroën, le famiglie e i ragazzi sfidano le ire di Nettuno e si avventurano alla ricerca della perduta civiltà di Atlantide, scoprendo maestosi templi, portali, arcate, imperscrutabili guerrieri e sfidando ben due tuffi da un’altezza di 12 e 17 metri.

Inoltre, all’interno del parco divertimenti, Citroën è presente con due modelli elettrificati della sua gamma, ciascuno perfettamente in grado di soddisfare le esigenze di mobilità delle famiglie: la simpatica Citroën AMI -100% ëlectric, la soluzione di mobilità a zero emissioni, anticonformista e rivoluzionaria, che si guida a partire dai 14 anni, e la nuova Citroën Ë-C4 X elettrica, l’alternativa ai tradizionali modelli di SUV di medie dimensioni che combina l’eleganza tipica di una fastback con l’aspetto moderno di un SUV e la raffinatezza senza tempo di una spaziosa 4 porte.

Esposte su due coloratissime pedane, le due vetture presentano una divertente grafica in tema con l’attrazione, dove Prezzemolo, la mascotte del Parco, viene ritratto nelle vesti di Nettuno, il protagonista della giocosa attrazione. Accanto a Citroën AMI -100% ëlectric i visitatori potranno divertirsi a farsi ritrarre nel punto foto “Fai vedere che mi AMI”.

Grazie alla presenza di Citroën all’interno del Parco Divertimenti, ai visitatori sono riservati vantaggi esclusivi sull’acquisto online di tutti i prodotti della gamma Citroën e due concorsi a premi dedicati.

Il primo, “parti all’avventura con Citroën”, permette di vincere un comodato d’uso gratuito di 6 mesi di Citroën AMI. Per partecipare, al pubblico basterà inquadrare uno dei vari QR code disseminati all’interno dell’attrazione.

Inoltre, tutti coloro che effettueranno un test drive di qualunque modello della gamma Citroën presso le Concessionarie italiane, potranno partecipare alla seconda edizione di “prova Citroën e vinci Gardaland”, che mette in palio un soggiorno a Gardaland Resort per quattro persone. Basterà inquadrare lo specifico QR code presente in Concessionaria per poter partecipare al concorso e provare a vincere.