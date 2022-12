Siemens e Home Connect: la casa diventa sempre più smart

Negli ultimi anni le tecnologie per la Smart Home hanno iniziato ad essere sempre più presenti nelle abitazioni, portando con sé alcuni importanti cambiamenti nelle abitudini del consumatore finale. Oggi è sempre più facile gestire elettrodomestici a distanza ottenendo numerosi vantaggi sia a livello di “comfort” e tempo risparmiato, sia in termini di efficenza energetica.

Siemens Elettrodomestici già da tempo ha anticipato queste nuove tendenze, aprendo ai propri clienti le porte di una casa sempre più efficiente e sicura.

Gli elettrodomestici Siemens con Home Connect possono infatti essere connessi tra loro e sono integrabili alla domotica della propria casa: connettendo gli apparecchi al WiFi e scansionando lo specifico QR code per il collegamento immediato con la app Home Connect, è subito possibile interfacciarsi con tutti gli elettrodomestici della casa in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Ad esempio, l’utente può monitorare il forno connesso direttamente dal proprio smartphone, regolando tempi e temperature e ricevendo una notifica quando il piatto è pronto. I piani cottura smart possono essere allineati alle cappe aspiranti quando sono in funzione, per controllare la potenza di aspirazione ed evitare che si creino fumi o odori durante la cottura dei cibi. Selezionando i diversi programmi di lavaggio è inoltre possibile visualizzare il consumo di energia ed acqua necessari.

L’applicazione Home Connect consente l’accesso immediato a tutte le informazioni essenziali dei propri elettrodomestici in qualsiasi momento. Permette inoltre di accedere anche ai servizi dei partner parte dell’ecosistema, come ad esempio gli assistenti vocali o gli smartwatch, oppure far partire gli elettrodomestici sulla base dell’energia accumulata grazie ai sistemi fotovoltaici dei partner Home Connect.

Tramite app è possibile controllare quali ingredienti sono presenti nel proprio frigorifero e decidere di volta in volta a quale temperatura conservarli. Anche il lavaggio delle stoviglie è considerevolmente semplificato con notifiche che segnalano all’utente quando è terminato il programma di lavaggio, oppure se è necessario ricaricare il sale e il brillantante nella lavastoviglie o quando le pastiglie stanno per terminare. Infine, grazie alla app è presente un programma che consente di far dialogare la lavatrice con l’asciugatrice per ottenere solo i migliori risultati di asciugatura: la lavatrice passa all’asciugatrice le indicazioni sul bucato che sta lavando, per fare in modo che l’asciugatrice imposti automaticamente il corretto programma di asciugatura.

Home Connect offre anche un servizio di diagnostica da remoto per tutti gli elettrodomestici Siemens che ne dispongono. Un esperto può accedere direttamente online all’apparecchio, identificare la causa del problema e dare consigli precisi su come procedere. Oppure, potrà inoltrare tutti i dati necessari al centro di assistenza tecnica di zona per un intervento a domicilio.