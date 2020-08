Silver Lake, la nuova fragranza targata Bentley

Bentley Fragrances, marchio di lusso internazionale, presenta Silver Lake, una nuova fragranza che entra a far parte della gamma Bentley For Men.

Realizzata con materiali naturali di altissima qualità, questa nuova fragranza soddisfa gli stessi rigorosi standard delle auto Bentley. In Bentley For Men Silverlake, si fondono fresche note aromatiche basate su ingredienti naturali e sostenibili. Il profumo si apre con una scarica di note ghiacciate, mentre le essenze di limone e menta piperita si fondono per creare ventata di freschezza.

Una bottiglia iconica, reinventata in argento ghiacciato, progettata per riflettere le linee e le curve di un’auto Bentley: la forma arrotondata della bottiglia For Men assume una nuova eleganza con Silver Lake. Laccato argento, il corpo a losanga del flacone diventa riflettente come la superficie specchiata di un lago. In rilievo lo “stiloso” logo Bentley.