Sinceramente Mostro, il nuovo album dell’artista in digitale dal 3 marzo. Versione fisica da oggi in vendita

Da oggi è disponibile in fisico il nuovo album di Mostro, “SINCERAMENTE MOSTRO” (Honiro Label). La notte del 3 marzo, l’artista ha pubblicato a sorpresa il disco su tutte le piattaforme digitali: un regalo inaspettato ai suoi fan dopo averne posticipato l’uscita. Il disco ha già superato 9,7 milioni di stream su Spotify.

In occasione dell’uscita di “Sinceramente Mostro”, nell’impossibilità d’incontrare fisicamente il suo pubblico a causa dell’attuale situazione, il rapper ha deciso di organizzare uno speciale instore tour digitale, durante il quale firmerà le copie del disco ad ogni fan che lo ha acquistato, taggandolo nelle Instagram Stories dal suo profilo ufficiale (@illmostro). È possibile acquistare e ascoltare “Sinceramente Mostro” sui digital store a questo link e su Honiro Store in versione normale e special pack.

“Sinceramente Mostro” è un progetto autobiografico, un viaggio che ripercorre la vita del rapper nel racconto di come il passato abbia influenzato il suo percorso, rendendolo l’uomo che è oggi. Il corso degli eventi lo ha trasformato in una persona diversa e il passare degli anni ha cambiato la prospettiva dalla quale guarda il mondo. Con la forza e l’immediatezza della sua musica, Mostro racconta una storia di riscatto personale e nelle 12 tracce flow energici e pungenti si alternano ad armonie più introspettive. I flashback temporali e le continue riflessioni su tutto ciò che lo circonda lo hanno portato ad essere un artista nuovo, consapevole e più maturo. Il rapper ha modellato la sua scrittura, imparando sempre di più a conoscere sé stesso: a volte capita di rimanere soli, di sentirsi infelici, ma è fondamentale contare sulle proprie forze e andare avanti, rimettere tutto in ordine e ricominciare.

Il disco è stato anticipato dai due singoli “La Città”, fuori in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 24 gennaio, e “Britney nel 2007” feat. Gemitaiz, nei digital store dal 14 febbraio.

“La Città”, brano scritto e prodotto da Mostro, con oltre 2,2 milioni di stream su Spotify, è una ballad in cui l’alchimia tra passaggi pop e rap è perfetta. Una dichiarazione d’amore in grado di svelare il lato più intimo dell’artista attraverso versi malinconici, che descrivono la perdita della persona amata.

Il brano è accompagnato dal videoclip diretto dal giovane regista cinematografico Ludovico Di Martino, che racconta l’evolversi di una storia d’amore molto particolare, quella fra due ragazzi zombie. Eppure, come spesso accade in molti rapporti, ad un tratto qualcosa si spezza e ci si rende conto di essere diversi. Una profonda metafora del cambiamento che culmina nella scena finale, momento in cui la ragazza zombie di trasforma in una bellissima umana che non potrà più condividere con il mostro che amava ciò che prima li teneva uniti.

“Britney nel 2007” è il secondo brano ad anticipare il nuovo disco, con oltre 1,48 milioni di stream. Il pezzo porta il featuring di Gemitaiz, uno dei rapper più amati del panorama musicale italiano. Il risultato è un mix energico tra rock e hip hop, in cui rime furiose s’inseguono su riff di chitarre elettriche che accompagnano la voce dei due artisti. Il testo descrive la parabola discendente di una stella che sembra essere caduta, lontana dalle sue passioni e da ciò che la tiene viva, in un vortice di mancanze che portano alla follia.

Dal 17 marzo è fuori su YouTube il videoclip di “Un po’ depresso” (Honiro Label), diretto da Mauro Russo con la produzione esecutiva di Aps cinemETIC. La scena vede come protagonista Mostro, intento a fare la spola tra il letto e il divano, senza che nulla accenda in lui particolare interesse, ad eccezione delle televendite trasmesse in tv. L’effetto fisheye con cui sono girati alcuni frame del video, inoltre, contribuisce a creare un’immagine distorta e surreale della realtà che circonda il rapper e che, talvolta, può diventare una prigione.

Su YouTube Mostro colleziona milioni di views e il suo street album “The Illest Vol. 2” (26 aprile 2019, Honiro) conta 33,9 milioni di stream su Spotify, mentre “Ogni maledetto giorno” (2017, disco d’oro), in una sola settimana dall’esordio riesce a scalare ben 87 posizioni della classifica FIMI/Gfk dei dischi più venduti, attestandosi il primo posto di una chart in cui presenziano i più importanti nomi della storia del rap italiano. Lo scorso 29 giugno ha duettato con Ultimo allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro durante la data zero de ‘La Favola” sulle note del brano ‘E Fumo Ancora’ (disco di platino), prima di registrare a settembre 2019 il tutto esaurito di “The Illest Show”, due speciali concerti sold out a Milano e Roma.

