Skater XL: svelata la nuova mappa “The big ramp”

Discese downhill, rampe, scalini. E’ questa la vita degli skaters. Ed è per loro che Easy Day Studios ha svelato una nuova mappa di Skater XL. “The Big Ramp” si ispira alle strutture delle rampe delle abitazioni del deserto che hanno rotto le barriere di ciò che è possibile in termini di verticalità e portata nello skateboard. La nuova mappa comprende diverse dimensioni e forme delle rampe – da quelle retro ispirate agli anni’80 fino alle mega strutture degli ultimi anni. “The Big Ramp” è un “paradiso del compensato” per esplorare e scoprire caratteristiche tecniche come quarterpipe, fianchi e tabletops.

Skater XL è il primo gioco di skateboard che arriva su tutte le principali piattaforme in oltre 10 anni e offre un gameplay completo basato sulla fisica con totale libertà di controllo ed espressione. Gioca con gli iconici Tiago Lemos, Evan Smith, Tom Asta o Brandon Westgate per diventare un professionista dello skateboard o costruisci il tuo personaggio con caratteristiche uniche e attrezzatura autentica dei migliori marchi di skateboard. Immergiti nella sottocultura digitale di skate con più di 60 spot di skate reali collegati tra piazze, scuole, piscine, edifici, parcheggi e corridoi. Con un’enorme community di modding che ha creato migliaia di mappe, magazine digitali per skateboard, bobine di luci personali, marchi di gioco e tornei, Skater XL celebra la creatività e la dedizione della comunità skate.