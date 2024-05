Skechers Football: ecco la nuova collezione di scarpe da calcio

Skechers a settembre dello scorso anno è entrata ufficialmente nel mondo del calcio con la nuova divisione Skechers Football, coinvolgendo l’attaccante di fama mondiale Harry Kane come supporto nell’introduzione di questa linea tecnica di scarpe da calcio.

Skechers Football è stata creata con la consulenza di giocatori professionisti, incluso Harry Kane, che è stato il primo a indossare le scarpe da calcio Skechers sul campo. Da allora, la squadra di campioni Skechers si è ampliata includendo Oleksandr Zinchenko, difensore dell’Arsenal della Premier League e della Nazionale Ucraina, e Anthony Elanga, attaccante del Nottingham Forest della Premier League e della Nazionale Svedese, insieme a diversi atleti maschili e femminili di leghe professionistiche globali.

La linea Skechers Football offre modelli progettati per garantire stabilità, velocità e prestazioni ottimali durante il gioco. La collezione Skechers SKX_01 è una scarpa ideale per i giocatori professionisti che cercano un controllo preciso della palla e massimo comfort durante ogni partita, ed è disponibile in tre diversi livelli di copertura della caviglia: versione standard, a basso profilo o più alta per un maggiore supporto. Per chi invece è alla ricerca di scarpe da calcio leggere e veloci, è ideale la collezione Skechers Razor, grazie alla suola infusa di carbonio che garantisce una potenza e un’agilità reattive durante il gioco.

Disponibile in vari colori tra cui bianco (Diamond Ice Pack), nero (Trench Pack), blu elettrico e corallo (Prime Pack), e da aprile, Skechers Football ha introdotto la vivace combinazione silver lime con gli stili del Laser-Comfort Pack. Ogni paio di scarpe da calcio è dotato della tecnologia di ammortizzazione Skechers HYPER BURST PRO™ e di una tomaia ingegnerizzata ultra-leggera con allacciatura frontale Performance FitKnit™ che fornisce grande stabilità sul campo e massima precisione a ogni tiro.