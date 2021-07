Skechers: una Limited Edition ispirata a Kansaï Yamamoto

Skechers, azienda calzaturiera player globale, dà vita a una nuova ed entusiasmante collaborazione che si ispira allo stile iconico del designer giapponese Kansai Yamamoto, una vera e propria celebrazione dell’alta moda dove l’immaginario d’avanguardia incontra la tecnologia del comfort. La limited edition Skechers x Kansaï Yamamoto, composta da quattro modelli di sneakers per uomo e donna, abbraccia e rispecchia l’estetica di Kansai. Distribuita in diversi Paesi tra i quali Giappone, Nord America ed Europa, la collezione è disponibile da ieri 21 luglio, in occasione del primo anniversario dalla sua scomparsa.

“Durante la sua carriera Kansai è divenuto una leggenda non solo nell’ambiente della moda, è stato d’ispirazione anche per molti altri artisti. Skechers è stata incredibilmente fortunata ad avere la possibilità di lavorare a questa collaborazione sotto l’influenza del maestro prima della sua scomparsa”, afferma Michael Greenberg, presidente di Skechers. “Negli ultimi anni le calzature Skechers hanno solcato le pedane delle sfilate di moda in tutto il mondo, accompagnando look e stili indimenticabili di cui ha parlato il mondo intero. La visione creativa di Kansai prosegue questo dialogo: il design si fonde con il comfort e la silhouette dei nostri modelli di sneakers Skechers Max Cushioning Premier e D’Lites”.

La collezione di lancio include un’ampia gamma di sneakers fashion della linea Max Cushioning Premier, tra cui i modelli KY Kabuki Paint da uomo e KY Nadeshiko da donna, che ripropongono gli iconici disegni di Kansaï Yamamoto ispirati alla bellezza del tradizionale teatro Kabuki. Le sneakers maschili KY Sol e femminili KY Luna presentano invece disegni sfumati che vogliono richiamare l’immaginario del sole e della luna. Infine, le classiche sneakers Skechers D’Lites KY Carnival da uomo e KY Hanabi da donna, disponibili dal 21 agosto, sono realizzate con tomaia in pelle premium decorata nelle tonalità caratteristiche dei festival celebrativi e riportano il logo Kansaïyamamoto sul lato.

Kansai Yamamoto, insieme ai suoi modelli d’avanguardia indossati dai musicisti negli anni ’70, ha rotto i confini del fashion system. È inoltre stato il primo stilista giapponese a presentare una sfilata a Londra, e in seguito ha partecipato a numerosi eventi in occasione della settimana della moda di Tokyo, New York e Parigi. Recentemente ha esteso i confini del suo stile collaborando insieme a designer, case di moda e brand conosciuti in tutto il mondo, e il suo stile rimane uno dei preferiti dalle celebrities. Kansai Yamamoto è scomparso nel luglio 2020, ma la sua visione continua a vivere attraverso i suoi disegni senza tempo e il suo omonimo brand.

I modelli per uomo e donna della collezione Skechers x Kansaï Yamamoto sono disponibili in alcuni negozi monomarca Skechers negli Stati Uniti, Canada, Belgio, Francia, Italia, Germania, Spagna e Regno Unito, così come sullo shop online del Marchio, nei Paesi in cui è attivo. Una gamma più ampia di stili, tra cui tre slip-on in canvas e una sneakers platform, sono acquistabili esclusivamente in Giappone.