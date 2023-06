Skechers x The Rolling Stones: un’iconica collaborazione di stile e comfort

Skechers, annuncia la collaborazione con i Rolling Stones, uno dei gruppi rock ‘n’ roll più famosi al mondo per una nuova collezione di sneakers. Realizzata in collaborazione con Bravado, società di Universal Music Group leader nel settore del merchandise e del brand management, la nuova collezione Skechers x The Rolling Stones presenta il celebre logo lips and tongue della band su una selezione unica di sneakers per donna e uomo.

La partnership segue le precedenti collaborazioni con alcuni degli artisti musicali più celebri come Ringo Starr, Britney Spears, Christina Aguilera, Snoop Dogg e Doja Cat.

La linguaccia più famosa al mondo, simbolo della band che ha scritto la storia del rock, è dunque la protagonista indiscussa delle nuove calzature Skechers e decora alcuni dei modelli best seller del brand, come le UNO, gli scarponcini Roadies oltre ai modelli slip-on in tela, con suola lug and cup.

Skechers x The Rolling Stones è già disponibile disponibile sul sito Skecherst, nei punti vendita Skechers e nei negozi in franchising insieme a una selezione di retailer sul territorio nazionale.