Škoda: arrivano aggiornamenti per Octavia

Škoda Auto ha aggiornato le versioni berlina e station wagon della sua iconica Octavia. Con oltre 7 milioni di unità consegnate, è di gran lunga il modello più venduto del marchio. La sua quarta generazione moderna è stata ora rinnovata con la calandra Škoda rivista e nuovi fari LED Matrix di seconda generazione. L’ampia dotazione di serie offre caratteristiche come il sistema Climatronic a doppia zona o il display digitale da 10 pollici (disponibile in seguito). Inoltre, la quota di materiali sostenibili negli interni è aumentata. Per un’esperienza in auto ancora più avanzata, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale ChatGPT sarà integrato nell’assistente vocale Laura nel corso del 2024.

L’aggiornamento della quarta generazione moderna di Octavia include un nuovo design dei paraurti anteriori e posteriori e la calandra Škoda aggiornata. Novità sono anche i fari anteriori LED Matrix di seconda generazione, le luci posteriori a LED riviste con indicatori di direzione animati e il nuovo design dei cerchi in lega. La nuova struttura della gamma comprende quattro livelli di allestimento – Essence, Selection, Sportline e RS – e offre nove Design Selection per gli interni (la gamma italiana prevede Selection, Executive, Style e Sportline – tutti i dettagli nel listino ufficiale) .

Oltre ai materiali nuovi e sostenibili per i sedili, il cruscotto e i pannelli delle portiere, il display digitale da 10 pollici è di serie su alcune varianti di modello. Il conosciuto Virtual Cockpit da 10” con funzionalità avanzate e l’head-up display completano le dotazioni di serie o a richiesta. Entrambe le versioni del quadro strumenti digitale presentano una grafica rielaborata, così come i display dell’infotainment. Il display di infotainment da 13″ è disponibile per la prima volta su Octavia in abbinamento al sistema di navigazione, mentre il display di infotainment da 10″ è incluso di serie. Octavia aggiornata ora dispone anche di un Phone Box con ricarica e ventilazione attiva più potente, da 15 watt e quattro porte USB-C a ricarica rapida con una potenza di uscita di 45 watt. La popolare porta USB-C da 15 watt sul retro dello specchietto retrovisore interno è di serie a partire dall’allestimento Selection. Il chatbot ChatGPT basato sull’intelligenza artificiale sarà successivamente integrato di serie nell’assistente vocale Laura, introducendo una serie di nuove funzionalità che vanno ben oltre i precedenti comandi vocali. Anche l’Intelligent Park Assist e il Remote Park Assist faranno il loro debutto su Octavia. La gamma di motori è composta da due motori a benzina 1.5 TSI, ciascuno disponibile anche con tecnologia mild-hybrid, due motori a benzina 2.0 TSI potenziati e due diesel 2.0 TDI. Le potenze vanno da 85 kW (115 CV) a 195 kW (265 CV). Inoltre, Škoda Auto ha ulteriormente ampliato la gamma di funzioni di sicurezza attiva e passiva: un nuovo sistema di assistenza all’attenzione e alla sonnolenza utilizza ora un’ampia gamma di dati e parametri per valutare il comportamento del conducente. Inoltre, Octavia aggiornata è dotata di un massimo di 10 airbag.

Tra le novità della gamma di cerchi ci sono i cerchi Matar da 16 pollici ottimizzati dal punto di vista aerodinamico. Per Octavia Sportline sono disponibili nuovi cerchi aerodinamici Slagard. Altre nuove opzioni includono cerchi da 18 pollici e i cerchi da 19 pollici specifici per RS in argento lucido lavorato o antracite con finiture Aero nere. La palette cromatica di Octavia comprende tre tinte unite e sette finiture metallizzate. Il colore Mamba Green è esclusivo dei modelli Sportline e RS. Phoenix Orange è disponibile solo per Octavia Wagon