Škoda Auto accelera verso la sostenibilità: ŠKO-ENERGO utilizzerà solo biomassa

Škoda Auto avanza verso la neutralità delle emissioni di CO2 con un progetto ambizioso e sostenibile. La sussidiaria ŠKO-ENERGO, responsabile dell’approvvigionamento di energia per la casa automobilistica e il riscaldamento della città di Mladá Boleslav, ha annunciato il lancio di un progetto chiave per la modernizzazione dell’impianto, puntando all’utilizzo esclusivo di biomassa come fonte energetica.

Il progetto, in programma per la prima metà del 2024, prevede il rinnovamento totale della centrale elettrica entro i successivi tre anni. L’obiettivo è quello di utilizzare esclusivamente biomassa per la produzione di energia, composta per il 70% da cippato e per il 30% da fito-pellet. Questa biomassa sarà certificata secondo le normative europee e ceche, mettendo in evidenza l’attenzione posta sulla sostenibilità di tutta la catena di approvvigionamento. Una volta completata la transizione, si stima che il risparmio annuale di CO2 raggiungerà le 290.000 tonnellate.

Attualmente, la centrale utilizza una combinazione di carbone e biomassa, ma grazie agli sforzi di ŠKO-ENERGO, l’impiego della biomassa è in costante aumento dal 2005. Entro il 2022, fonti di energia rinnovabili costituiranno circa il 35% dell’energia utilizzata negli stabilimenti di produzione boemi di Škoda Auto.

La Casa automobilistica ha rafforzato ulteriormente i suoi obiettivi ambientali, puntando a ridurre l’impronta di CO2 delle sue attività aziendali. La produzione negli stabilimenti della Repubblica Ceca e in India si sposterà verso una produzione completamente a zero emissioni di CO2 entro la fine del decennio. Lo stabilimento di Vrchlabí è già un esempio positivo, avendo raggiunto questo traguardo nel 2020.

Parallelamente all’adozione di fonti di energia rinnovabili, Škoda Auto ha un occhio di riguardo per la mobilità elettrica. L’azienda prevede di lanciare sei nuovi modelli completamente elettrici nei prossimi anni, dimostrando il suo impegno nell’accelerare la transizione verso veicoli a emissioni zero. Un investimento di 5,6 miliardi di euro nella mobilità elettrica entro il 2027 testimonierà l’ambizione di Škoda Auto di essere un attore significativo nel settore della sostenibilità.

Inoltre, l’azienda si concentra sulla sostenibilità lungo l’intera catena del valore. Ciò include la promozione dell’uso di materiali riciclati e riciclabili e il riutilizzo delle batterie ad alta tensione delle auto elettriche in impianti fissi, prima di sottoporle a un accurato processo di riciclaggio. Questa strategia mira a creare nuovi prodotti a partire dalle materie prime delle batterie dismesse, contribuendo così a ridurre ulteriormente l’impatto ambientale.