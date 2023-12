Škoda Auto: avventura digitale “Out of Bounds Odyssey” su Fortnite

In quanto innovatore nel campo digitale, Škoda Auto sta introducendo il suo marchio a un pubblico più giovane. L’azienda ha sviluppato un’esperienza di gioco unica all’interno del noto videogioco online Fortnite. Attraverso questa iniziativa, che presenta la nuova mappa creativa di Fortnite chiamata ‘Out of Bounds Odyssey’, Škoda mira a coinvolgere potenziali clienti futuri, i quali trascorrono sempre più tempo nel mondo dei videogiochi. La mappa è ora disponibile per i giocatori che desiderano esplorarla.

Fortnite è un videogioco online popolare in tutto il mondo. La sua modalità ‘Fortnite Creative’ consente ai giocatori di progettare le proprie mappe ed esperienze, offrendo una vasta gamma di possibilità creative. Škoda Auto è entrata in questo mondo con il lancio del suo ‘Out of Bounds Odyssey’, invitando i giocatori e gli appassionati di Fortnite a esplorare la nuova mappa personalizzata creata dal costruttore automobilistico ceco.

La Škoda Enyaq Coupé RS completamente elettrica è al centro dell’avventura ‘Out of Bounds Odyssey’. I giocatori che trovano questo veicolo possono partecipare a tre mini-sfide uniche. Completarle offre loro un vantaggio nel gioco, soprattutto nell’esplorare e scoprire aree difficilmente raggiungibili della mappa. Riflettendo il messaggio ‘Esplora di più’ di Škoda, i giocatori che scoprono questi luoghi nascosti sono incoraggiati a scattare un selfie in-game, pubblicarlo su Instagram e taggare l’account ufficiale di Škoda Auto @skodagram per avere la possibilità di vincere premi esclusivi in-game.

Navigare verso ‘Out of Bounds Odyssey’ di Škoda I giocatori possono facilmente trovare la mappa ‘Out of Bounds Odyssey’ di Škoda in Fortnite cercandola nella scheda Discovery di Fortnite. Ulteriori informazioni su questa esperienza di gioco unica sono disponibili qui. Anche se fa parte di Fortnite, ‘Out of Bounds Odyssey’ è una creazione indipendente di Škoda Auto e non è sponsorizzata o approvata da Epic Games, Inc.

La presenza di Škoda in Fortnite è una mossa strategica per ispirare potenziali clienti futuri, in particolare tra la Generazione Z nata tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2010. Questa fascia demografica, che costituisce circa un terzo della popolazione mondiale, dedica circa un quarto del suo tempo libero ai videogiochi. In modo cruciale, più di un terzo di questa generazione sarà interessato all’acquisto di un’auto nei prossimi 12 mesi. Approfondendo nel mondo dei videogiochi, Škoda Auto si posiziona per connettersi con questi promettenti nuovi gruppi target.

L’espansione di Škoda in Fortnite per un’esplorazione coinvolgente L’ingresso nel mondo di Fortnite rappresenta una continuazione del percorso di gamification digitale di Škoda, iniziato con l’iniziativa Škodaverse un anno fa. I giochi online come Fortnite e altri formati introducono approcci freschi alla narrazione e offrono esperienze di marca coinvolgenti, combinando intrattenimento e comunità in modo accattivante.