ŠKODA AUTO dona 100 Octavia per la lotta al Coronavirus

A causa dell’emergenza coronavirus, la produzione del mercato auto ha subito un drastico arresto. Le Case però (nella maggior parte dei casi) non si sono realmente fermate. L’industria dell’auto è infatti in grado di produrre tutti i materiali di cui oggi il mondo ha urgente bisogno e molti gruppi si sono mossi per una veloce riconversione. Non solo. Diversi marchi europei, hanno anche messo a disposizione i propri mezzi per gestire questa difficilissima emergenza.

Così anche ŠKODA che ha deciso di incrementare il proprio contributo alla lotta al Coronavirus donando 100 nuove OCTAVIA a organizzazioni mediche e sociali in Repubblica Ceca. Questa iniziativa si aggiunge alla creazione di respiratori FFP3 e alla produzione di visiere protettive, entrambi stampati in 3D nelle strutture di Sviluppo Tecnico dell’azienda. Il reparto Logistico di ŠKODA AUTO è impegnato nel supporto alla distribuzione di dispositivi di protezione, mentre parte del personale dell’Azienda sta contribuendo alla creazione di mascherine per il viso.

“Durante questa pandemia ci stiamo impegnando a dare un aiuto veloce, semplice ed efficace. Vogliamo supportare tutti coloro che in questi

momenti hanno bisogno di spostarsi con urgenza donando 100 OCTAVIA a organizzazioni sociali e alla sanità. La nostra responsabilità come Azienda si estende ben al di là dei nostri cancelli. Oggi, affrontando la crisi, questo concetto è ancora più vero” – ha commentato Bernhard Maier, CEO ŠKODA AUTO.

In collaborazione con il Dipartimento di Tecnica dell’Università di Praga, ŠKODA ha inoltre avviato la stampa in 3D di respiratori riutilizzabili di categoria FFP3. La produzione ha già superato le 750 unità, che sono state messe a disposizione del Ministero della Salute.