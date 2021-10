ŠKODA AUTO: un milione di alberi piantati grazie a “One car, one tree”

Come parte dell’iniziativa di responsabilità sociale “One car, one tree”, lanciata nel 2007, a Mladá Boleslav ŠKODA AUTO ha piantato il suo milionesimo albero, che corrisponde al milionesimo veicolo consegnato in Repubblica Ceca. Nel pieno rispetto della conservazione ambientale e della sostenibilità, l’azienda è coinvolta in altri progetti nei propri stabilimenti internazionali.

Maren Gräf, Membro del Board di ŠKODA AUTO per le Risorse Umane, ha commentato: “Piantiamo un albero per ogni veicolo consegnato in Repubblica Ceca e in questo modo supportiamo attivamente la riforestazione. La nostra iniziativa di responsabilità sociale ci permette anche di contribuire alla promozione della biodiversità. Sono entusiasta di aver raggiunto quota un milione e di dare così un contributo a lungo termine alla protezione ambientale nel Paese di ŠKODA AUTO. La sostenibilità gioca un ruolo cruciale nel nostro processo di trasformazione ed è un caposaldo della nostra NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030”.

I rappresentanti di ŠKODA AUTO, della città di Mladá Boleslav e della fondazione partner (“Nadace partnerství”) erano presenti quando il milionesimo albero – una quercia inglese – è stato piantato nel Parco dei Tre Imperatori di Mladá Boleslav. Nei prossimi giorni, altri alberi saranno piantati presso gli stabilimenti del costruttore Boemo: un Ginkgo biloba sarà l’albero numero 1.000.001 dell’iniziativa e troverà la casa nel Giardino del Palazzo di Vrchlabí, mentre un ippocastano sarà il numero 1.000.002 e verrà piantato a Solnice, non lontano dallo stabilimento di Kvasiny.

Entro la fine dell’anno, il numero di alberi piantati in più di 170 location raggiungerà quota 1.093.000. Si tratta di un’area equivalente a 347 campi da calcio e 227 ettari di nuova forestazione. Il progetto vede la collaborazione di 190 partner da tutta la Repubblica Ceca.

Ogni anno, ŠKODA AUTO annuncia un programma di supporto tramite il sistema Grantys, in collaborazione con la fondazione partner. Successivamente la commissione, composta da rappresentanti di ŠKODA AUTO e della fondazione, vaglia le proposte ricevute da città, municipalità, organizzazioni non-profit, scuole, parchi nazionali e altre istituzioni e seleziona i progetti che verranno supportati. Le organizzazioni sovvenzionate procurano gli alberi mentre ŠKODA AUTO ne sostiene il costo e fornisce anche il cinque per cento delle spese di mantenimento per gestire e innaffiare gli alberi. Dal 2017, anche i Dealer e i Clienti ŠKODA possono essere coinvolti nell’iniziativa. Nel solo 2021, sono state supportate 36 domande di

partecipazione.