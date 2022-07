ŠKODA e Waze insieme per il Tour de France

Waze ha annuncia un accordo triennale con il Tour de France e una collaborazione con ŠKODA, uno dei principali partner del Tour che dal 2004 fornisce le vetture all’organizzazione.

In una collaborazione unica nel suo genere, Waze è Official Traffic Manager del Tour e mette a disposizione i suoi strumenti, i suoi dati e i suoi insight sulla mobilità ad automobilisti, atleti e partner dell’evento. L’app ha aggiornato le mappe con 4.000 km di strade chiuse, inclusi i punti di partenza e di arrivo, i parcheggi temporanei e gli aggiornamenti in tempo reale sullo stato del traffico, assicurandosi che gli automobilisti possano viaggiare senza incontrare troppe difficoltà.

L’app è anche sponsor ufficiale dell’evento, supportando la logistica e brandizzando quattro safety car e un’auto ospite nella famosa “carovana”: un corteo di veicoli che precede i corridori sul tracciato di ogni tappa.

L’auto ospite è il primo SUV completamente elettrico di ŠKODA, l’ ENYAQ iV. Per questa edizione della gara, è stata attivata una campagna su Waze con lo scopo di promuovere la mobilità elettrica, aumentare la visibilità dell’innovativo veicolo e offrire un’esperienza di guida esclusiva a tutti gli utenti. Grazie alla collaborazione, gli automobilisti sulle tracce del Tour possono personalizzare su Waze l’icona di navigazione dedicata a ENYAQ iV identico alla versione reale.