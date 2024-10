Škoda Elroq: SUV elettrico che rivoluziona design e mobilità sostenibile

Škoda presenta Elroq, il primo SUV compatto completamente elettrico della casa automobilistica ceca. Questo modello non rappresenta solo un significativo passo avanti per Škoda nel campo della mobilità elettrica, ma segna anche l’introduzione del nuovo linguaggio di design Modern Solid, che combina robustezza, funzionalità e un’estetica autentica.

L’aspetto esteriore del Škoda Elroq è definito da forme distintive e linee pulite. Per la prima volta, il nuovo linguaggio di design Modern Solid viene applicato a un modello Škoda, offrendo una prospettiva innovativa sui tradizionali elementi stilistici del marchio. Tra le novità più rilevanti spicca il Tech-Deck Face nero lucido, che sostituisce la classica calandra mantenendo comunque un richiamo alle linee iconiche del brand. Il frontale è arricchito da un robusto paraurti con inserto Unique Dark Chrome, mentre la tipica grafica dei fari a “quattro occhi” dei SUV Škoda è stata completamente rivisitata.

Gli interni di Elroq si distinguono per la loro semplicità e spaziosità, in linea con il nuovo design Modern Solid. L’ampia abitabilità è uno dei punti di forza, con un’altezza libera di 1.056 millimetri nella parte anteriore e di 990 millimetri nella parte posteriore. Il bagagliaio ha una capacità di 470 litri, la più grande nella sua categoria, espandibile fino a 1.580 litri con i sedili posteriori abbattuti. L’interno è caratterizzato da materiali sostenibili e da una selezione di design che strizza l’occhio alla funzionalità. Un dettaglio interessante è la scritta “Škoda” sul volante, che sostituisce il logo tradizionale.

Dal punto di vista tecnologico, Elroq offre un sistema di infotainment all’avanguardia, con un display centrale da 13 pollici di serie. La nuova interfaccia utente, già introdotta sui modelli Enyaq, Superb e Kodiaq, è progettata per essere intuitiva e personalizzabile. I conducenti possono creare fino a cinque scorciatoie per le funzioni del veicolo e tre per le app, mentre la struttura del menù è stata migliorata per facilitare l’utilizzo del sistema di navigazione e del climatizzatore. Inoltre, rimane presente una barra con pulsanti fisici sotto il display per accedere rapidamente a diverse funzioni come i sistemi di assistenza, le modalità di guida e i comandi del climatizzatore.

Dal punto di vista tecnico, il Škoda Elroq si basa sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen e sarà disponibile in diverse varianti, tra cui Elroq 50, 60, 85 e 85x. Il modello base, Elroq 50, è dotato di trazione posteriore e di una batteria agli ioni di litio con una capacità netta di 52 kWh, che consente un’autonomia di oltre 370 km. Il motore elettrico sviluppa una potenza massima di 125 kW e una coppia di 310 Nm. La versione Elroq 60, con una batteria leggermente più grande (59 kWh netti), offre un’autonomia superiore ai 400 km, con una potenza di 150 kW. Entrambe le versioni raggiungono una velocità massima di 160 km/h.

Per quanto riguarda il mercato italiano, il prezzo di partenza del nuovo Škoda Elroq è fissato a 34.500 euro. Un prezzo sicuramente molto competititivo all’ interno del segmento deu SUV elettrici