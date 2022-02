ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV: il SUV elettrico si veste da coupè

“Dopo il lancio di successo del SUV, nuovo ENYAQ COUPÉ iV porta ancora più emozionalità, stile sportivo ed eleganza alla famiglia ŠKODA iV. I nostri designer e ingegneri sono riusciti ancora una volta a combinare un alto livello di funzionalità e un design accattivante. Il nuovo modello top di gamma del Brand è anche il primo ŠKODA RS 100% elettrico. ENYAQ COUPÉ iV unisce perfettamente emozione ed efficienza, offrendo i caratteristici spazi generosi di ŠKODA, anche in una carrozzeria così elegante”. Con questa parole, Thomas Schäfer, CEO di ŠKODA AUTO, ha commentato il debutto del nuovo SUV Coupè di Casa ŠKODA.

Nuovo ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV e ENYAQ iV sono prodotti nello stabilimento principale di ŠKODA a Mladá Boleslav e sono quindi gli unici veicoli basati sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen in Europa a essere prodotti fuori dalla Germania. Data la sua struttura e il passo lungo, la piattaforma modulare elettrificata MEB concede nuove opzioni in termini di proporzioni e design della carrozzeria. Con la batteria ad alto voltaggio incorporata al centro della scocca e data l’assenza del tunnel di trasmissione, lo spazio disponibile per i sedili posteriori è particolarmente generoso.

Nuovo ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV è dotato di un design ancora più accattivante rispetto alla variante SUV ed è disponibile sia nella versione SPORTLINE, sia nel top di gamma sportivo, ENYAQ COUPÉ RS iV. Questo modello dispone del paraurti anteriore e di minigonne laterali nel colore della carrozzeria ed è equipaggiato con cerchi in lega che misurano tra i 19 e i 21 pollici. Dal montante centrale, la linea del tetto degrada dolcemente verso il posteriore e si unisce al portellone dotato di un volume dalla bordatura netta. Le linee del veicolo sono ulteriormente accentuate dal tetto con vetro panoramico oscurato, di serie per ogni coupé.

Si tratta del vetro panoramico più ampio della gamma ŠKODA, che abbraccia l’intero tetto e si unisce perfettamente al lunotto posteriore. Essendo più sottile del normale rivestimento del cielo dell’abitacolo, il tetto offre ai passeggeri più spazio sopra la testa. Il tetto panoramico in vetro favorisce la luminosità dell’abitacolo, conferendo all’auto un’atmosfera più ariosa. Il suo speciale rivestimento assicura che la temperatura nell’abitacolo rimanga piacevole

in qualsiasi stagione. Proprio come per ENYAQ iV, è disponibile a richiesta la speciale calandra Crystal Face, in cui i listelli sono illuminati da 131 LED.

Il nuovo coupé è disponibile in quattro livelli di potenza. ENYAQ COUPÉ iV 60 a trazione posteriore è equipaggiato con una batteria da 62 kWh (netto: 58 kWh) e ha una potenza di 132 kW. ENYAQ COUPÉ iV 80 è a trazione posteriore ed eroga 150 kW grazie alla sua batteria da 82 kWh (netto 77kWh). Utilizzando la stessa batteria, ENYAQ COUPÉ iV 80x e ENYAQ COUPÉ RS iV sono dotati di un secondo motore per l’asse anteriore, che li rende veicoli a trazione integrale. ENYAQ COUPÉ iV 80x eroga 195 kW, invece il top di gamma ENYAQ COUPÉ RS iV arriva fino a 220 kW e ha una coppia massima di 460 Nm. Gli elementi caratterizzanti del primo modello ŠKODA RS 100% elettrico includono una dinamica di guida particolarmente sportiva, una serie di

dettagli di design in colore nero lucido e il tipico catarifrangente rosso che solca il paraurti posteriore. ENYAQ COUPÉ RS iV impiega solamente 6,5 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge la velocità massima di 180 km/h, 20 km/h in più rispetto a ogni altra variante del nuovo coupé. ENYAQ COUPÉ RS iV è disponibile anche nella esclusiva verniciatura Verde Mamba.

La sorprendente aerodinamica del nuovo coupé 100% elettrico di ŠKODA, il quale vanta un coefficiente (cd) di 0.234, ancora migliore del già eccellente valore cd stabilito da ENYAQ iV, contribuisce agli alti livelli di efficienza dell’auto. Il basso coefficiente aerodinamico ha un forte impatto sull’autonomia massima del veicolo, che raggiunge i 545 km nel ciclo WLTP per ENYAQ COUPÉ iV 80. La capacità di ricarica veloce di serie rende il nuovo coupé perfettamente adatto a percorrere lunghe distanze. Equipaggiato con il gancio di traino, a richiesta, ENYAQ COUPÉ iV può trainare rimorchi con un peso fino a 1.400 kg su pendenze dell’8%.

Come per la versione SUV, gli interni del coupé dispongono di Design Selection, che si ispirano agli ambienti abitativi moderni e utilizzano materiali naturali, trasformati in maniera sostenibile e riciclati. La chiara struttura delle scelte disponibili, inclusi i 10 pacchetti organizzati intelligentemente e le opzioni selezionabili individualmente, rendono la personalizzazione dell’auto ancora più semplice. Le funzionalità di serie prevedono lo schermo centrale da 13 pollici e il Digital Cockpit da 5,3 pollici, l’head-up display con realtà aumentata è disponibile a richiesta.

Nuovo ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV garantisce una mobilità individuale a zero emissioni con costi di gestione contenuti. L’ecosistema ŠKODA iV e Powerpass offrono accesso a 260.000 punti di ricarica in Europa, usando solamente una carta. ŠKODA AUTO supporta la comoda ricarica a casa offrendo i propri wall box, per i quali è disponibile un servizio di installazione aggiuntivo.