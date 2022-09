ŠKODA ENYAQ Coupé iV ora in prevendita in Italia

L’offerta ŠKODA a emissioni locali zero si amplia con l’avvio della fase di prevendita italiana del Nuovo ENYAQ Coupé iV, il modello che affianca l’apprezzata variante SUV, in commercio dalla primavera del 2021. Il nuovo ENYAQ Coupé iV condivide con la variante SUV il pianale MEB e l’impostazione tecnica e meccanica, con il pacco batterie agli ioni di litio collocato tra gli assi, per centrare e abbassare il baricentro, e la trazione posteriore di serie. I due tagli di batteria, da 62 kWh (netti 58 kWh) e 82 kWh (netti 77 kWh), sono abbinati rispettivamente a motori elettrici da 132 kW e 150 kW. Per la sola batteria da 82 kWh è disponibile anche la trazione integrale realizzata attraverso due motori elettrici, uno per asse, con potenze complessive di 195 kW per la variante 80x e 220 kW per l’inedita versione RS, la prima sportiva ŠKODA spinta esclusivamente da motori elettrici. L’eccellente aerodinamica influisce positivamente sull’autonomia in ciclo WLTP: la versione 60 iV va da 379 a 408 km, mentre le versioni 80 iV e 80x iV sono omologate rispettivamente per 520/559 km e 501/534 km di percorrenza massima.

Tutti i nuovi ENYAQ coupé iV saranno consegnati ai Clienti con installato il software ME3 che migliora la gestione termica della batteria e offre nuove funzionalità e visualizzazioni agli schermi di bordo. Grazie al software ME3 è possibile una modalità di ricarica della batteria conservativa che permette un riempimento fino a un massimo dell’80%. Ciò contribuisce a preservare la batteria e a prolungarne la durata. Tuttavia, l’intera capacità di accumulo e la massima velocità di ricarica saranno disponibili in qualsiasi momento. La potenza massima di ricarica è di 120 kW per i veicoli con batteria da 62 kWh e di 135 kW per i modelli con batteria da 82 kWh.

Grazie alla migliore gestione termica della batteria stessa, l’autonomia reale aumenta. I grafici della ricarica e dell’autonomia nel sistema di infotainment ora includono, anche, la visualizzazione della destinazione e delle eventuali soste di ricarica necessarie. Il Digital Cockpit e l’head-up display visualizzano adesso il livello di carica della batteria. La telecamera posteriore offre un maggiore contrasto, per una migliore visibilità dell’ambiente circostante. Il pulsante multifunzione sul volante consente al conducente di passare rapidamente dal Cruise Control Adattivo (ACC) alla funzione Travel Assist per la guida assistita in colonna. Inoltre, numerosi servizi online ŠKODA Connect sono stati ampliati o perfezionati, rendendone l’utilizzo ancora più intuitivo.

Al pari della variante SUV MY23, ŠKODA ENYAQ Coupé iV riprende la nuova organizzazione dell’offerta commerciale, che prevede una variante base a cui si affiancano le versioni PLUS e SPORTLINE e una nuova configurazione delle dotazioni opzionali che sono state raggruppate in bundle, per rendere più semplice la configurazione del modello da parte dei Clienti.