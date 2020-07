ŠKODA ENYAQ iV: il SUV elettrico debutterà a settembre

Sarà annunciato ufficialmente il primo settembre a Praga. Il nuovo SUV elettrico di ŠKODA si chiamerà Enyaq iV e sarà nelle concessionarie all’inizio del 2021. La presentazione del nuovo modello di punta di ŠKODA segna un momento incisivo nelle celebrazioni per il 125° anniversario del Brand.

Con il nuovo Enyaq iV, primo veicolo della Casa boema prodotto in serie basato sulla piattaforma modulare elettrificata (MEB) del Gruppo Volkswagen, ŠKODA compie un grande passo avanti nell’implementazione della strategia di elettro-mobilità.

Enyaq iV sarà disponibile a trazione posteriore o a quattro ruote motrici, con la possibilità di scegliere tra tre tagli batteria e cinque livelli di potenza:

ENYAQ iV 50 sarà la versione di accesso, con batteria agli ioni di litio da 55 kWh (netta 52 kWh) e potenza di 109 kW, con autonomia fino a 340 km. L’autonomia sale a 390 km per la ENYAQ iV 60, con potenza di 132 kW e batteria da 62 kWh (netta: 58 kWh). ENYAQ iV 80 ha una potenza di 150 kW e un’autonomia fino a 500 kmnel ciclo WLTP grazie alla batteria da 82 kWh (netti 77 kWh). La stessa batteria equipaggia le varianti a trazione integrale, la 80X e la vRS, che avranno potenze massime rispettivamente di 195 kW e 225 kW. La più potente sarà in grado di passare da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi e di raggiungere la velocità massima, limitata elettronicamente, di 180 km/h. L’autonomia delle versioni a trazione integrale arriverà a circa 460 km.

“La grande flessibilità della piattaforma MEB ci ha permesso di sviluppare la versione ottimale di ENYAQ iV per un’ampia varietà di richieste, tra cui una versione d’accesso per le classiche necessità delle famiglie, una perfetta per chi mette al primo posto l’autonomia e una versione per i Clienti che ricerchino prestazioni di stampo sportivo” – ha commentato Christian Strube, Membro del Board ŠKODA per lo Sviluppo Tecnico.