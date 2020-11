ŠKODA ENYAQ iV in anteprima virtuale al prossimo Vanity Fair Stories

ŠKODA Italia conferma la partnership con Vanity Fair per il terzo anno consecutivo, in occasione della edizione 2020 del Vanity Fair Stories, evento in programma dal 27 al 29 novembre prossimi. Il pubblico, che parteciperà alle numerose attività digital in programma nei tre giorni, avrà modo di conoscere la campagna di comunicazione #RechargeLife con cui la Casa boema vuole raccontare la transizione verso la mobilità elettrica. Protagonista sarà ovviamente il nuovo ENYAQ iV, primo SUV 100% di ŠKODA, raccontato in contenuti video esclusivi che vedono protagonisti alcune personalità del mondo dello spettacolo, della comunicazione digitale e della musica.

Fin dall’esordio, ŠKODA Italia ha scelto di essere parte di Vanity Fair Stories in qualità di Main Partner. Il grande evento, organizzato da Vanity Fair, Italia è stato infatti scelto da ŠKODA quale vetrina d’eccezione per importanti anteprime dedicate al pubblico italiano. Dopo il debutto, nel 2018, del grande SUV KODIAQ nella sportiva versione RS e il lancio del City SUV KAMIQ lo scorso anno, il 2020 vedrà protagonista dell’evento ENYAQ iV, il primo SUV 100% elettrico di ŠKODA.

Vanity Fair Stories si svolgerà quest’anno in forma puramente digitale e coinvolgerà decine di personalità del mondo della cultura, della musica e dello spettacolo per raccontare e raccontarsi al pubblico intorno a un tema molto vicino a ŠKODA: “Inventare il futuro”. Proprio l’Inventiveness è infatti uno degli elementi fondanti del Brand boemo, da sempre impegnato a sorprendere i Clienti con soluzioni inedite e un’abitabilità eccezionale in rapporto alle dimensioni.

Il modo in cui ŠKODA intende dare forma alla mobilità del futuro è oggi raccontato da #RechargeLife, la campagna di comunicazione attraverso cui la Casa è impegnata a illustrare il suo modo di vedere l’auto di nuova generazione: tecnologica e connessa, ma facile da usare.

Innovativa nel design, ma spaziosa e confortevole per tutta la famiglia. Divertente da guidare, ma a zero emissioni. Il futuro di ŠKODA è oggi ENYAQ iV, il primo SUV 100% elettrico del Brand, che è atteso al lancio sul mercato italiano nel corso della primavera 2021.

ENYAQ iV sarà proposto con tre livelli di batteria e potenze comprese tra 148 CV e 205 CV e vanterà un’autonomia massima fino a 536 km/h (ciclo WLTP, dati in attesa di omologazione). L’offerta si completerà nel corso del 2021 con l’arrivo delle versioni a trazione integrale e con la sportiva RS da 306 CV.

Il nuovo modello sarà raccontato al pubblico di Vanity Fair Stories attraverso un video esclusivo che coinvolgerà la Direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, lo Chef Simone Rugiati e i due fotografi di moda conosciuti sul social Instagram come “Digital Modern Family” che saranno protagonisti anche di tre talk sul tema Recharge Life.