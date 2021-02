ŠKODA ENYAQ iV: inedite “design selection” per il SUV boemo

Il SUV 100% elettrico ŠKODA ENYAQ iV è il primo modello di serie della Casa boema basato sulla piattaforma modulare elettrica (MEB) del Gruppo Volkswagen e combina tecnologie innovative con un #design emozionale. ENYAQ iV nasce nello stabilimento principale di ŠKODA a Mladá Boleslav ed è l’unico modello MEB prodotto in Europa, fuori dalla Germania.

L’impegno di ŠKODA auto verso la sostenibilità non si ferma allo sviluppo di veicoli a zero emissioni locali. Gli interni di #enyaqiv, per esempio, offrono sellerie in pelle trattata con un estratto di foglie d’ulivo, al posto delle classiche sostanze chimiche, o tessuti realizzati abbinando fibre naturali e sintetiche da riciclo. Questo mix al 60% di poliestere riciclato e 40% di lana vergine assicura una seduta sempre piacevole ai passeggeri indipendentemente dal clima. La lana è una delle fibre naturali più assorbenti. Ha un effetto rinfrescante, è traspirante e filtra anche le sostanze inquinanti e gli odori. La lana vergine utilizzata a bordo di ENYAQ iV è testata e certificata in modo indipendente secondo i rigidi criteri di valutazione della Woolmark Company. A bordo è presente l’etichetta Wool Blend Performance per i prodotti che contengono tra il 30 e il 49,9% di lana vergine.

Le struttura dell’offerta del SUV ŠKODA , inoltre, è stata semplificata e ruota per la prima volta intorno a Design Selection nelle quali gli elementi decorativi sono stati coordinati tra loro in modo unico, in sintonia con diversi stili di vita che vanno dal moderno, al lussuoso allo sportivo. A seconda delle dimensioni della batteria, i Clienti possono scegliere fino a cinque di questi ambienti abitativi. In aggiunta, le dotazioni opzionali sono state raggruppate in undici pacchetti “a tema” che facilitano la scelta del Cliente, lasciando la libertà di integrare specifici equipaggiamenti o servizi.

L’offerta di ENYAQ iV è stata quindi pensata per offrire ai Clienti un’esperienza di configurazione ancora più facile, intuitiva e trasparente, in soli sei passaggi:

Il Cliente seleziona la dimensione della batteria ed eventualmente la potenza nei casi in cui sia possibile a parità di batteria (es. ENYAQ iV 80 o ENYAQ iV 80x con trazione integrale).

Sceglie la Design Selection preferita e il colore carrozzeria.

Decide per finiture cromate e dimensione dei cerchi.

Sceglie eventuali pacchetti di dotazioni opzionali, organizzati in undici aree tematiche, quali per esempio infotainment, sistemi di assistenza, controllo del clima. La maggior parte di questi pacchetti sono disponibili in variante base o ‘Plus’.

Sceglie eventuali optional singoli quali il gancio di traino, la pompa di calore o la funzione di ricarica rapida da 100 kW o 125 kW.

Conclude la configurazione con la scelta delle estensioni di garanzia o dei piani di manutenzione.

“Per molti Clienti l’auto è simile alla casa, un luogo privato e personale dove trascorrono molto tempo e in cui vogliono sentirsi a proprio agio. Proprio come per la propria casa, i gusti variano da persona a persona. Alcuni Clienti preferiscono un’atmosfera moderna e pulita; altri danno priorità all’esclusività, al comfort o a un look particolarmente sportivo. Con le Design Selection, ci ispiriamo agli ambienti abitativi e trasferiamo su ENYAQ iV quella precisa sensazione “di casa”. Il nostro team ha prestato molta attenzione affinché i colori e i materiali siano perfettamente coordinati tra loro. Tutto è progettato per intonare #enyaqiv al proprio stile di vita, senza che il Cliente debba preoccuparsi di combinare i dettagli” – ha commentato Kateřina Vránová, Colour design di ŠKODA AUTO.