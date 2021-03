ŠKODA ENYAQ IV: la gamma è ancora più completa

A meno di due mesi dal debutto in Concessionaria, previsto nel corso di maggio, si completa l’offerta di ŠKODA ENYAQ iV, primo suv 100% elettrico del Brand, con l’arrivo a listino delle versioni Enyaq 50 iv e Enyaq Sportline iv oltre al nuovo allestimento Executive. ENYAQ iV, strategico nel piano di graduale elettrificazione della Casa boema, è stato progettato nel rispetto della filosofia del Marchio, che mette in primo piano la praticità, la qualità della vita bordo, la semplicità di utilizzo e lo spazio. È un suv lungo 465 cm con spazio per cinque passeggeri e fino a 1.710 litri di volume per il carico, che porta su strada le migliori tecnologie del Gruppo VW grazie alla flessibilità della piattaforma MEB su cui è realizzato. Il modello offre ai Clienti un’esperienza quotidiana in tutto simile a quella di un modello tradizionale, con i vantaggi tipici di ŠKODA di un’abitabilità e di un comfort di marcia di livello superiore. Enyaq 50 iv

Nuovo ŠKODA ENYAQ 50 iV è la variante di accesso alla gamma ed è equipaggiato con una batteria da 55 kWh (netti 52 kWh) che alimenta il motore elettrico da 148 CV montato sull’asse posteriore. Il suv passa da 0 a 100 km/h in 11,3 secondi, mentre la velocità massima rimane limitata elettronicamente a 160 km/h così come le versioni con batteria di capacità superiore. L’autonomia massima omologata nel ciclo WLTP è di 361 km. La dotazione di serie di Enyaq 50 iv comprende, tra gli altri, gruppi ottici anteriori e posteriori LED, sistema di avviamento senza chiave KESSY, climatizzatore automatico bi-zona. Sono di serie i protocolli di interfaccia smartphone CarPlay e Android Auto con connettività via cavo e wireless (per smartphone compatibili) e lo schermo di comando in plancia da 10”. La sicurezza di marcia è supportata da 7 airbag, sistema Lane Assistant per il mantenimento attivo della corsia di marcia, regolatore di velocità, Front Assistant con frenata automatica e riconoscimento di biciclette e pedoni, oltre al sistema di chiamata automatica di emergenza con Service Proattivo per l’intera vita del modello. La design Selection di serie a ŠKODAEnyaq 50 iv è la “Studio”.

ENYAQ 50 iV è proposto a partire da 35.950 euro – il prezzo più competitivo oggi sul mercato italiano per un’auto elettrica di simili dimensioni – a cui sottrarre gli incentivi statali e locali per i veicoli a zero emissioni.

Inoltre, ŠKODA Enyaq 50 iv, il cui prezzo di listino Iva esclusa è inferiore a 30.000 euro, potrebbe beneficiare dello sconto pari al 40% annunciato, ma non ancora confermato, nella Legge di Bilancio 2021, per i Clienti con ISEE inferiore ai 30.000 euro.

ŠKODA ENYAQ 60 iV e ENYAQ 80 iV sono oggi disponibili anche nella nuova versione Executive, che è stata pensata specificamente per i Clienti Business ma che può essere ideale anche per i privati. La dotazione di serie aggiunge a quanto previsto per le altre versioni anche la vernice metallizzata o perlata, il navigatore satellitare con servizi in infotainment online inclusi per 3 anni, il volante riscaldabile con palette per la selezione dell’intensità della frenata rigenerativa e il selettore delle modalità di guida Drive Mode Select. La sicurezza attiva può contare sui sistemi Side Assistant per il monitoraggio attivo dell’angolo cieco, Rear Traffic Alert con Exit Warning per il controllo della fase di retromarcia, frenata automatica in caso di rischio di collisione e avviso di pericolo prima dell’apertura delle portiere, oltre all’Adaptive Cruise Control per il mantenimento attivo della distanza di sicurezza. La versione Executive offre un Vantaggio Cliente del 16% sul costo delle singole dotazioni e migliora significativamente il valore residuo del modello, un parametro fondamentale nella definizione del cosiddetto Total Cost of Ownership. I listini di ENYAQ 60 iV e ENYAQ 80 iV in versione Executive partono rispettivamente da 42.300 euro e 48.450 euro.

Per i Clienti più sportivi, infine, è ora disponibile il nuovo ŠKODA ENYAQ Sportline iV, disponibile con batteria da 62 kWh (58 netti) e potenza di 179 CV o 82 kWh (77 kWh netti) e potenza di 204 CV. Il modello è immediatamente riconoscibile per l’estetica sportiva di paraurti e minigonne, per i cerchi in lega da 20” specifici in color antracite e per il trattamento nero lucido di tutti gli elementi della carrozzeria, dalla calandra alla sigla modello sul portellone, passando per le cornici dei finestrini. All’interno dell’abitacolo, in cui dominano le tinte scure per i rivestimenti estesi in Tecnofibra ArtVelours, spiccano i sedili ad alto contenimento con appoggiatesta integrato e il volante sportivo. La plancia è rivestita in morbida pelle ecologica. La dotazione di serie comprende anche i gruppi ottici anteriori in tecnologia full LED Matrix, il phone box con sistema di ricarica wireless e il sistema di apertura e avviamento senza chiave KESSY Full.

A migliorare la dinamica di guida pensa l’assetto sportivo ribassato, con molle e ammortizzatori a taratura specifica insieme al sistema di sterzo progressivo.

Il prezzo di #enyaqsportlineiv è rispettivamente di 44.550 euro e 50.350 euro per le versioni 60 e 80.