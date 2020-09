ŠKODA ENYAQ iV: un passo verso il futuro

“Con ENYAQ iV ha inizio una nuova era per ŠKODA. Si tratta infatti della nostra prima auto completamente elettrica basata sulla piattaforma modulare elettrica, che ci permette di rendere l’elettromobilità Simply Clever”. Così, Thomas Schäfer, CEO di ŠKODA AUTO, ha presentato al mondo ENYAQ iV, il primo modello Full Electric di serie della Casa automobilistica boema, sviluppato sulla piattaforma modulare elettrica (MEB) del Gruppo Volkswagen.

Con ENYAQ iV, ŠKODA punta su una soluzione di propulsione completamente nuova, che tuttavia attinge in parte alla storia dell’azienda: come per molti modelli del passato, infatti, anche nel suo nuovo SUV elettrico ŠKODA punta sulla trazione posteriore.

Il design di ENYAQ iV è emozionale ed energico. L’estetica è caratterizzata da proporzioni equilibrate e spazi estremamente ampi. Infatti, gli interni del nuovo SUV sono spaziosi esattamente come quelli di KODIAQ, anche se la lunghezza della vettura è inferiore a quella di una OCTAVIA. Il frontale, oltre alla grande calandra tipica del family feeling ŠKODA, sfoggia anche la luminosa Crystal Face (disponibile a richiesta), dotata di una funzione animata Coming/Leaving Home e di fari full LED Matrix.

All’interno proposto verrà proposta una gamma inedita di ambienti che rivoluzionano quello che la Casa ha proposto finora. Le conosciute versioni Ambition, Executive, Style e Laurin&Klement saranno sostituite dalle “Design Selection” Studio, Loft, Lodge, Lounge, Suite ed Eco-Suite, che abbineranno colori, dotazioni standard e materiali in modo differente. Gli interni, inoltre, beneficiano del lungo interasse della piattaforma MEB e della presenza di un pianale piatto che questo rende l’abitacolo più spazioso. La plancia, sviluppata orizzontalmente, ospita l’ ampio display dell’infotainment da 13 pollici. Dietro al volante c’è un secondo schermo di 5,3” che fornisce al conducente informazioni su velocità e statistiche di viaggio, le indicazioni del navigatore e gli avvisi dei sistemi di assistenza. Per passare da una schermata all’altra è sufficiente utilizzare l’intuitivo volante multifunzione. Quasi priva di tasti fisici, la plancia può essere rivestita con tessuti ecologici o di pregio, che variano a seconda dell’ambiente scelto.

Il SUV Full Electric boemo è proposto inizialmente in cinque versioni. La versione di accesso è ŠKODA ENYAQ 50 iV, con motore posteriore da 148 CV (109 kW), trazione posteriore e coppia massima di 220 Nm. La sua batteria agli ioni di litio ha una capacità lorda di 55 kWh, di cui è possibile sfruttare 52 kWh netti. Vanta un’autonomia massima di 340 km.

ENYAQ 60 iV, con una potenza di 179 CV (132 kW) e una batteria da 62 kWh (di cui 58 kWh utilizzabili) ha un’autonomia fino a 390 km e una coppia massima di 310 Nm.

ENYAQ 80 iV ha invece una potenza di 204 CV (150 kW), una coppia massima di 310 Nm e l’autonomia massima più alta, di ben 510 km nel ciclo WLTP. La sua batteria da 82 kWh (77 kWh netti) è presente anche nelle due versioni a trazione integrale,

ENYAQ 80x iV e ENYAQ RS iV, che grazie al secondo motore elettrico applicato all’asse anteriore garantiscono rispettivamente 265 CV (195 kW) e 306 CV (225 kW) di potenza. L’autonomia di entrambe può raggiungere i 460 km.

Il modello di punta, ENYAQ RS iV promette una guida particolarmente dinamica. Accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi e vanta una velocità massima di 180 km/h, ben 20 km/h in più delle altre varianti di potenza. Inoltre, questa versione più potente di ENYAQ iV è in grado di trainare fino a 1.400 kg e tra gli optional offre un gancio traino estraibile con sbloccaggio elettrico.

I prezzi indicativi per il mercato italiano delle versioni disponibili nella fase di prenotazione sono compresi tra i 35.000 euro della ENYAQ 50 iV con potenza di 109 kW, batteria da 55 kWh e autonomia di 340 km e i 46.000 euro della ENYAQ 80 iV con potenza di 150 kW, batteria da 82 kWh e autonomia di 510 km.